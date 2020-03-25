За первую неделю карантина энергетики вернули свет в дома более 47 тыс. жителей Донетчины

ДТЭК Донецкие электросети за первую неделю карантина провел более 500 ремонтно-восстановительных работ по возобновлению электроснабжения. Компания вернула свет в дома 47 720 жителей области. Аварийные бригады и диспетчера круглосуточно проводят ремонты и продолжают делать все возможное для стабильной и бесперебойной работы системы электроснабжения Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что ДТЭК Донецкие электросети в период карантина продолжает обеспечивать надежное электроснабжение как бытовых, так и юридических клиентов, уделяя особое внимание стабильной работе медицинских учреждений.

«Работа наших сотрудников – это залог нормальной жизни всей области, так было всегда, и особенно важно сейчас. Мы заботимся о наших клиентах и делаем все для того, чтобы в их домах был свет. Несмотря на режим карантина, ДТЭК Донецкие электросети продолжает проводить ремонты и возвращать свет в дома наших клиентов. За первую неделю карантина наши специалисты провели 503 ремонта, восстановили электроснабжение в 20 населенных пунктах», – отметил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

В пресс-службе подчеркнули, что сотрудники аварийных бригад компании выполняют все работы, соблюдая все требования безопасности и гигиены, минимизируя непосредственный контакт с клиентами.

С 17 марта ДТЭК Донецкие электросети перешел на дистанционное обслуживание клиентов. Воспользоваться дистанционными сервисами можно на сайте компании, по телефонам колл-центра +38 (096) 450 0 473; +38 (099) 450 0 473; (0629)450 473, а также по электронной почте dtek_coordinators@beconnected.today и на официальной странице в Facebook.

«Это более удобный формат обслуживания, который экономит время клиента и не требует его личного присутствия. ДТЭК Донецкие электросети призывает своих клиентов оставаться дома. Компания работает и делает все возможное, чтобы в домах жителей Донецкой области был свет и комфорт», – отметили в пресс-службе.