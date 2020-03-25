Донецкая область получила 5 тыс. экспресс-тестов на коронавирус, – облздрав

Донецкая область получила из Китая 5 тыс. экспресс-тестов для определения коронавирусной инфекции, ожидаются еще 2 транша такой помощи. Об этом сегодня, 25 марта, сообщил начальник управления организации и развития медицинской помощи населению Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр Педенко на брифинге в ДонОГА, передает корреспондент «Донецких новостей».

Он отметил, что по состоянию на 25 марта, в Донецкой области нет новых случаев заболевания коронавирусом.

«Как и вчера, 1 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, пациент чувствует себя хорошо. После 2-х негативных результатов тестов он будет выписан из больницы. Еще ожидаем 14 подтверждений. Надеюсь, сегодня до конца дня 5-6 результатов будет уже получено. Как только заработает наша лаборатория, это будет намного легче, все будет делаться в Донецкой области», – сказал Педенко.

По его словам, быстрых тестов, которые были получены из Китая, хватит для исследования образцов 5 тыс. человек. Тесты уже передаются в медучреждения области.

«Это был первый транш из Китая, Минздрав сообщил, что будут еще два таких транша. Это средства китайского производства, дата изготовления – декабрь 2019 года. Инструкцию к ним уже перевели с китайского языка, и она будет роздана в учреждения, которые сегодня департамент определяет как приоритетные. Один тест – один человек, 5 тыс. тестов – 5 тыс. человек, которые будут протестированы в ближайшее время», – прокомментировал Педенко.

Он также сообщил, отвечая на вопросы, что согласно последним данным, которые собирались на 17 марта, в Донецкой области был подтвержден диагноз «пневмония» у 3266 чел. Из них 33 человека умерли.

Кроме того, Педенко проинформировал, что по состоянию на 25 марта, в учреждениях здравоохранения Донецкой области, которые оказывают вторичную медицинскую помощь, есть в наличии 126 работающих аппаратов искусственной вентиляции легких.