Компенсация за разрушенное войной жилье на Донбассе: Обещания и реальность

В Украине если пострадавший от вооруженного конфликта на Донбассе гражданин решает получить денежную компенсацию, то автоматически теряет всякое право в дальнейшем обращаться в суд, или пользоваться другими программами, которые предусматривают компенсацию за разрушенное и поврежденное имущество. Считается, что государство уже заплатило за причиненный ущерб, несмотря на то, что этот ущерб был в несколько раз больше суммы компенсации. Об этом рассказала юрист Общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека (УХСПЧ) на базе Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"») Ксения Онищенко, сообщает пресс-служба организации.

«По данным мониторинговой миссии ООН по правам человека, по обе стороны линии соприкосновения во время боевых действий было повреждено или разрушено более 50 тыс. жилых домов. Только на подконтрольной территории пострадали более 20 тыс. домов. Оценить же убытки на оккупированной территории вообще невозможно, поскольку к этим объектам не имеют доступа ни представители местных органов, ни независимые эксперты. Что же делать людям, жилье которых пострадало или полностью уничтожено в результате вооруженной агрессии? На двух ярких примерах из нашей судебной практики мы покажем реальную ситуацию с защитой прав гражданского населения и возможные инструменты получения компенсации за разрушенное жилье», – говорится в сообщении.

Так, к юристам правозащитной группы «СИЧ» обратилась Виктория Иванцова из города Попасная (Луганская обл.). 23 февраля 2015 года в результате сильного обстрела ее жилье было полностью разрушено. Снаряд попал прямо в квартиру женщины, а затем все личные вещи, бытовая техника, мебель, одежда и материальные ценности были уничтожены.

Согласно ст. 19 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», возмещение вреда, причиненного террористическим актом, должно осуществляться за счет Государственного бюджета Украины с последующим взысканием средств с лиц, которыми причинен вред. Однако, отдельный Порядок, который бы регулировал эту процедуру, так и не принят. 50-летней Виктории Иванцовой, которая в один миг потеряла все, что имела, не осталось ничего другого, как обратиться в суд.

«Мы обратились в суд с иском о возмещении вреда, причиненного в результате проведения АТО. Ответчиком выступало государство Украина, поскольку это предусмотрено вышеупомянутой статьей Закона. Суд первой и апелляционной инстанции удовлетворил исковые требования Виктории в полном объеме. Однако уже более 2 лет дело находится в кассационной инстанции. И сколько ждать решения – неизвестно, хотя все мыслимые сроки уже нарушены», – сказала Ксения Онищенко.

Юрист готовит жалобу в интересах Виктории в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Правовая позиция ЕСПЧ основывается на утверждении об абсолютной ответственности государства, которое обязано обеспечить в обществе мир и порядок, и соответственно – личную и имущественную безопасность людей, находящихся под ее юрисдикцией.

10 июля 2019 года Кабинет министров Украины Постановлением №623 внес изменения в Постановление №947 «Об утверждении Порядка предоставления и определения размера денежной помощи пострадавшим от чрезвычайных ситуаций, которые остались на прежнем месте жительства». Жители Донбасса теперь могут получить компенсацию до 300 тыс. грн. Для этого им нужно обратиться в специально созданные комиссии при областных государственных администрациях, которые будут обследовать разрушенное жилье и принимать решение о компенсации. Однако, воспользоваться правом на получение выплаты смогут не все внутренне перемещенные лица (ВПЛ), а только те, которые не покинули места проживания, или переместились в пределах района.

Виктория Иванцова тоже может воспользоваться этой возможностью и получить компенсацию за разрушенное жилье. «Однако проблема заключается в том, что Постановление №623 предусматривает только денежную компенсацию, размер которой не зависит от фактически причиненного ущерба и проведенной оценки имущества и составляет не более 300 тыс. грн. Также вышеупомянутое постановление значительно сужает круг лиц, которые могут воспользоваться компенсацией», – отмечается в сообщении.

Право на получение помощи имеют граждане Украины, чье жилье было разрушено и которые остались на прежнем месте жительства или в пределах соответствующего населенного пункта. Виктория, которая до сих пор живет в Попасной, может претендовать на компенсацию, однако, ее сумма не покроет даже трети нанесенного ущерба. Поэтому ее решение – обращаться за компенсацией в ЕСПЧ.

А вот Галина Ермолова из временно неподконтрольного украинской власти Донецка уже не имеет права получить такую ​​компенсацию, поскольку ее разрушенное жилье осталось на неподконтрольной территории. «Поэтому на сегодня вопрос компенсации для пострадавших, проживающих на временно неподконтрольных территориях и для внутренних переселенцев государством не урегулирован. Более того – даже в судебном порядке невозможно доказать факт, что дом Галины Ермоловой разрушен. Поэтому единственным выходом стала жалоба в ЕСПЧ», – уточняют юристы.

У юриста и аналитика ОО «Правозащитная группа «СИЧ» Виктора Филатова жилье осталось в неподконтрольном Донецке. Квартира не пострадала, однако Виктор не может ею пользоваться. Он считает, что необходимо урегулировать не только вопросы компенсации за разрушенное и поврежденное жилье, но и за жилье, которым невозможно пользоваться. И в первом и во втором случаях, должен существовать единый механизм компенсации, который будет четким и понятным. «В своих решениях власть пытается или самоустраниться от решения этой проблемы, или принимает позицию стороннего наблюдателя, возлагая всю ответственность на государство-агрессора. При этом Украина признает эти территории своими, а, следовательно, должна и заботиться о правах и законных интересах граждан, в том числе и о защите имущественных прав», – считает Виктор Филатов.

Решить эту проблему, по мнению аналитика, может создание «фонда оккупированного жилья». ОО «Правозащитная Группа "СИЧ"» активно разрабатывает эту концепцию, пытаясь воплотить в ней реальные инструменты решения жилищных проблем ВПЛ. «Это государственный фонд, который формируется за счет жилья на временно оккупированных территориях путем обмена на аналогичное жилье на контролируемой территории. Цель создания такого фонда – решение жилищных проблем ВПЛ и внедрение дополнительных гарантий защиты переселенцев», – говорится в сообщении.

Филатов добавляет, что у государства гораздо больше шансов получить компенсацию в международном трибунале, чем у обычного гражданина отстоять свои интересы в ЕСПЧ. «То есть, это не только ускорит интеграцию ВПЛ, но и улучшит имидж страны, которая продемонстрирует уважение и сочувствие к собственным гражданам», – считает Филатов.