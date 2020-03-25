Продукты довезут: В Донецкой области не существует ограничений на грузовые перевозки

В Донецкой области не установлено никаких ограничений для грузовых перевозок и доставки продуктов. Об этом сегодня, 25 марта, на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в Донецкой облгосадминистрации сообщил директор департамента развития базовых отраслей промышленности Артем Литвинов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«На уровне области невозможно установить ограничения на грузовые перевозки. А на уровне правительства на сегодня не существует никаких ограничений на грузовые перевозки – как железнодорожным, так и автомобильным транспортом. Грузовой поток как шел, так и будет идти. Не нужно переживать, что не довезут продукты питания или какие-то заказы, сделанные по непродовольственной группе товаров», – подчеркнул Литвинов.

Он также добавил, что по данным на 25 марта, в области работают 535 единиц общественного транспорта в городах. Кроме того, в Мирнограде, Покровске, Авдеевке, Доброполье, в Покровском, Великоновоселковском, Марьинском районах транспорт привлекают для подвоза работников на предприятия.

Директор департамента уточнил, что транспортное сообщение с отдаленными селами в условиях карантина обеспечивают органы местного самоуправления.