Переселенцам: В «Ощадбанке» Донецкой области рассказали о порядке работы во время карантина

Внутренне перемещенным лицам в Донецкой области не нужно проходить идентификацию в «Ощадбанке» на период карантина, пенсии и соцвыплаты поступают на счета, операции по картам не блокируются. Об этом сегодня, 25 марта, на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом в Донецкой облгосадминистрации сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передает корреспондент «Донецких новостей».

«По состоянию на сегодня внутренне перемещенным лицам не нужно проходить личную физическую индентификцию в отделениях банка, поскольку эта процедура перенесена на период карантина и еще на 30 дней после его завершения. Все пенсионные и социальные выплаты проводятся вовремя, деньги на платежных картах доступны, операции не блокируются», – отметила она.

По словам Светланы Якивчик, в Донецкой области работают 96 отделений «Ощадбанка», что составляет 55%. При этом поток клиентов банка уменьшился почти наполовину.

«В то же время мы видим, что онлайн-платежи увеличились почти на треть. Мы призываем граждан пользоваться онлайн-банкингом», – добавила она.

«Служба инкассации «Ощадбанка» работает в усиленном режиме, ежедневно обеспечивая наличными средствами в национальной и иностранной валюте отделения банков и более 200 банкоматов. Мы вовремя проводим инкассацию терминалов и обслуживание наших клиентов», – также сообщила Якивчик.

Начальник областного управления рассказала, что на сегодня в отделениях «Ощадбанка» действуют санитарные ограничения для посетителей: соблюдение дистанции 1,5 м между клиентами и работниками банка, обязательно наличие у клиентов защитных медицинских масок. Кроме того, каждые 3 часа отделения банка проветриваются и проводится влажная уборка хлорсодержащими средствами. Все работники банка обеспечены средствами индивидуальной защиты.