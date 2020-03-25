В Краматорске на борьбу с распространением COVID-19 выделили почти 13 млн грн

В Краматорске депутаты поддержали решение о выделении почти 13 млн грн на борьбу с распространением COVID-19. Соответствующее решение было принято сегодня, 25 марта, во время заседания очередной 67-й сессии Краматорского городского совета. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского горсовета.

«Депутатами был рассмотрен проект решения о внесении изменений в городской бюджет на 2020 год. Одним из пунктов предусматривается перераспределение расходов, предусмотренных в городском бюджете на проведение мероприятий по предотвращению распространения коронавируса и лечения больных с подозрениями на COVID-19 на общую сумму 12 млн 974 тыс. 500 грн», – говорится в сообщении.

По словам заместителя городского головы Юрия Люльки и руководителя городского отдела здравоохранения Валерии Мельник, медицинские учреждения города полностью готовы к возможному обострению ситуации. «На сегодня в нашем регионе определено, что всех пациентов с подозрением принимают больницы в Константиновке и Мирнограде. В случае же, если эти заведения не будут справляться с наплывом пациентов, то в городе тоже подготовили заведения к приему таких пациентов», – сообщила Мельник.

Также, по ее словам, сегодня на базе больниц города есть 48 тыс. медицинских масок, 105 защитных костюмов, из которых 65 предназначены для многоразового использования. Кроме того 150 защитных костюмов для медиков на благотворительной основе изготавливают предприятия, а также до конца недели ожидается поставка еще 640 костюмов. На базе собственных учреждений здравоохранения было изготовлено 1 894 защитных марлевых масок, а в ближайшие дни будет изготовлено еще 3 600 шт. В городе имеются 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, и дополнительно было получено 5 портативных устройств. Они распределены по больницам города и готовы к использованию.

Напомним, в Краматорске в связи с введением в Донецкой области чрезвычайной ситуации ввели ряд ограничений и запретов. А также утвержден новый график работы городского транспорта и введен запрет пользования мусоропроводами во время карантина.

Также сообщалось, что с 23 марта в Краматорске начали проводить санитарную дезинфекцию подъездов.