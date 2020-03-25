Всем, кто въезжает в Донецкую область, меряют температуру (Фото)

Полиция Донецкой области проводит температурный скрининг граждан, пересекающих границы области. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как сообщил заместитель председателя ДонОВГА Вадим Филашкин, полиция сейчас действует по определенному алгоритму. «Продолжаются обычные проверки документов и транспортных средств, вместе с тем проводится температурный скрининг. В случае, если у кого-то обнаруживают повышенную температуру, человеку предлагают подписать согласие на добровольную самоизоляцию в течение 14 дней для контроля и недопущения распространения острых респираторных вирусных инфекций и сохранения жизни и здоровья наших граждан», – объяснил он.

Филашкин уточнил, что сотрудники полиции получают от людей с повышенной температурой тела письменные согласия в двух экземплярах – один остается в базе данных полиции, другой передают в департамент здравоохранения ДонОВГА. «Это необходимо для того, чтобы контролировать состояние здоровья людей и соблюдения условий пребывания на карантине, и в случае каких-либо осложнений оперативно предоставлять всю необходимую медицинскую помощь», – сказал он.

Также замглавы области отметил, что все лица, задействованные в реализации мероприятий национального карантина, обеспечены личными средствами защиты и дезинфицирующими средствами, на территории блокпостов размещены информационные материалы с разъяснениями по противодействию распространению коронавируса COVID-19, а граждане, имеющие повышенную температуру или признаки заболевания, получают памятки о самоизоляции с подробной инструкцией о том, как уберечь себя и своих близких от возможного заражения.

Блокпост полиции возле села Долина Славянского района. Фото: пресс-служба ДонОВГА

Напомним, что для защиты от новой коронавирусной инфекции пока нет вакцины. Лучший способ уберечься – избежать влияния этого вируса. А во время нового коронавируса самоизоляция необходима в трех случаях.

Как сообщалось ранее, Министерство внутренних дел Украины будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными.