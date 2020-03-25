Ні визнанню ОРДЛО: Украинцы проводят онлайн-акцию (Фото)

В Украине проходит онлайн-акция «Ні Визнанню ОРДЛО*» с требованиями к президенту Украины Владимиру Зеленскому не проводить прямых переговоров с «Л-ДНР» и не создавать с ними никаких совместных органов в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Об этом сообщается на странице гражданского объединения «Відсіч» в Facebook, где участники акции размещают свои фото с плакатами требований.

Уточняется, что «карантин не помешает украинцам проявить гражданскую позицию, приняв участие в первой Всеукраинской онлайн-акции».

Организаторы напоминают, что сегодня, 25 марта, состоится онлайн-заседание минской Трехсторонней контактной группы. Первоначально заседание должно было проводится в Минске, и на нем планировали подписать соглашение о создании Консультативном совете с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). «Предварительно, создание этого "совета", фактически легализует террористов с ОРДЛО и снимает клеймо агрессора с России, что было прописано в протоколе от 11 марта. Подписание этого протокола представителями Украины Леонидом Кучмой и главой Офиса президента Андреем Ермаком фактически положило начало официальному признанию ОРДЛО со стороны Украины», – говорится в сообщении.

В нем также напоминается, что на сайте президента Украины зарегистрирована петиция с требованием немедленно отозвать подписи представителя Украины и согласие руководителя Офиса президента Украины под Протоколом заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ), которое состоялось в Минске 11 марта 2020 года. И эта петиция уже набрала более 25 тыс. необходимых голосов.

Напомним, в Минске 11 марта на заседании ТКГ договорились о создании Консультативного совета (КС) с участием представителей Украины и «Л-ДНР». Позже глава Офиса президента Андрей Ермак уточнял, что в Совет войдут не «властные» представители «Л-ДНР», а граждане Украины, проживающие на неподконтрольной территории и не связанные напрямую с вооруженным конфликтом. (При этом в тексте документа четко говорится, что ОРДЛО сами определяют своих представителей). Он настаивает, что КС не легитимизирует «республики» и не изменяет формат «Минска», в вооруженном конфликте сохраняются две противоборствующие стороны – Украина и Россия. А вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников акцентировал, что в КС войдут представители не «Л-ДНР», а отдельных районов Донецкой и Луганской областей, и что ОРДЛО и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Согласно обнародованному протоколу о намерении создать КС, основной задачей новообразования является диалог, консультации и выработка предложений касательно политической части «Минска».

Окончательно подписать решение о создании КС планировали 25 марта в ходе заседания ТКГ в Минске. Но Алексей Резников сообщил, что такое решение сегодня приниматься не будет.

*Прим. – ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей