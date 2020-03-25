Коронавирус: Стало известно, кто и как будет контролировать самоизоляцию украинцев

Министерство внутренних дел будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, пишет « РБК – Украина ».

По его словам, сейчас МВД совместно с Минцифрой разрабатывают соответствующие нормативные акты, а также само приложение к смартфону. Геращенко уточнил, что такой опыт контроля за самоизолированными гражданами уже использовали в Польше и Южной Корее.

«Больные коронавирусом и те, кто контактировал с больными, будут иметь у себя такое приложение, с помощью которого мы сможем контролировать, чтобы они не выходили из дома на период изоляции», – сказал Геращенко.

Напомним, что правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины сегодня, 25 марта.