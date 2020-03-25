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Луганщина: Что известно о первом заразившемся коронавирусом

25.03.20 17:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области сегодня, 25 марта, первый случай заражения новым коронавируса подтвердили у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина». Об этом сообщает Hromadske, ссылаясь на данные нескольких источников.

Источник из окружения Романовского сообщил, что он находится в изоляции с 19 марта. Первый тест на коронавирус показал отрицательный результат. Сегодня пришли результаты повторного теста, и они были положительными.

Сейчас состояние больного стабильное, он получает необходимое лечение в стационаре инфекционного отделения Рубежанского городской больницы.

Издание пыталось связаться с Романовским, чтобы взять комментарий, но пока он не отвечает на звонки и на сообщения.

Напомним, в Украине по состоянию на 7:00 сегодня, 25 марта, зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В Луганской области зафиксирован 1-й случай.

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