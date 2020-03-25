На Луганщине медики активно готовятся к возможной эпидемии COVID-19, – «Восток SOS»

В Луганской области в опорных больницах медицинский персонал активно подготавливается к возможной эпидемии COVID-19. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Восток SOS».

Так, 24 марта команда «Восток SOS» с мониторинговым визитом побывала в городах Северодонецк, Рубежное, Старобельск, Лисичанск и Попасная с целью исследовать готовность к принятию тяжелых пациентов в опорных больницах Луганской области. «Общая ситуация говорит об активной подготовке медицинского персонала к возможной эпидемии COVID-19. В больницах есть палаты интенсивной терапии, боксы и полубоксы. Также узнали, что были завезены медикаменты, маски, защитные костюмы и дезинфекторы. Было зафиксировано прибытие новых аппаратов искусственной вентиляции легких», – говорится в сообщении.

По данным Фонда, в Старобельской больнице готовятся к тренировочному обучению персонала инфекционного отделения.

В Рубежном представителям «Восток SOS» сообщили, что не хватает кадрового обеспечения больницы, например, на все инфекционное отделение только один врач.

«Попаснянская больница почему-то не готовится принимать больных. Ранее мы получали информацию от больницы в городе Горское, что часть людей будет принимать именно Попаснянская больница, но эта информация не была нами подтверждена. В самой больнице имеются аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и прочее», – рассказали в Фонде.

С другой стороны правозащитники отмечают, что «сами жители Луганской области очень мало беспокоятся о собственном здоровье». «Мы замечали детей на площадках, проводятся занятия в частных учебных заведениях, люди практически не пользуются индивидуальным гигиеническими средствами. А эпидемия часто распространяется в отсутствии самосознания действий, которые делаем», – уточняется в сообщении.

Фото: Facebook / «Восток SOS»

Как сообщалось ранее, по мнению БФ «Восток SOS», в прифронтовых больницах Луганской области состояние материально-технического обеспечения и готовности к возможной эпидемии COVID-19 является критическим.

Напомним, в Украине по состоянию на 7:00 сегодня, 25 марта, зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. В Луганской области зафиксирован 1-й случай. Также сообщалось, что состояние больного стабильное. Он получает необходимое лечение в стационаре инфекционного отделения Рубежанского городской больницы.