Назначена врио министра образования и науки Украины

Временное исполнение обязанностей министра образования и науки Украины возложено на Любомиру Мандзий. Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня, 25 марта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Это очень большая ответственность. В связи с пандемией коронавируса и всеукраинским карантином перед Министерством стоит множество неотложных вызовов и проблем. И самое важное – мы не имеем времени на медленные решения: нам нужно реагировать здесь и сейчас, решить вопрос окончания учебного года, проведения вступительной кампании и многое другое», – заявила врио министра образования и науки Украины.

По информации ведомства, Любомира Мандзий родилась 10 мая 1973 года в селе Опака (Дрогобычский р-н, Львовская обл.).

В 1995 году окончила Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности «География».

В течение 1998-2001 годов по специальности «Политические институты и процессы» училась в аспирантуре Львовского национального университета им. Франко. В 2003 году защитила диссертацию на звание кандидата политических наук. В 2008 году получила ученое звание доцента.

С 2001 года до 2016 года работала на кафедре политологии философского факультета Львовского национального университета им. Франко.

В течение 2016-2019 годов – директор департамента образования и науки Львовской областной государственной администрации. В июле 2019 года победила в конкурсе на должность начальника управления Государственной службы качества образования во Львовской области.

11 сентября 2019 года Любомира Мандзий была назначена на должность заместителя 11-го министра образования и науки Украины Анны Новосад. Свободно владеет польским языком, а также имеет достаточный уровень английского.