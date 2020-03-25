Семьям погибших и участникам АТО с инвалидностью выделили более 35 млн грн помощи

Правительство выделило 35 млн 648,4 тыс. грн для выплаты помощи семьям 19 погибших военных и 23 военнослужащим, которые получили инвалидность во время участия в антитеррористической операции (АТО) на Донбассе, сообщают « Факты ».

Уточняется, что членам семьи погибшего выплатят помощь в размере 750 прожиточных минимумов.

Участникам АТО, которые получили инвалидность, выплатят от 250 до 400 прожиточных минимумов: