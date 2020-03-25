Пасха дома: Зеленский заявил о подготовке нового проекта

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с главами церквей по поводу безопасности празднования Пасхи и проведения богослужений в условиях распространения COVID-19. Об этом он сообщил председателям ОГА и городским председателям областных центров на селекторном совещании сегодня, 25 марта, сообщает Офис президента.

«Руководители церквей понимают, что богослужение можно проводить онлайн, в виде видеоконференции. Если какой-то обряд требует присутствия людей, то надо ограничивать количество прихожан. Все руководители церквей соглашаются с этим», – отметил Владимир Зеленский.

На совещании рассмотрели возможность размещения патрулей возле храмов и церквей. В случае большого скопления людей они должны проводить беседы с прихожанами и разъяснять, что собираться толпами опасно не только для них самих, но и для здоровья тех, кто вокруг.

Владимир Зеленский сообщил, что существует договоренность с главами церквей по вступлению при необходимости их представителей в областные штабы, которые занимаются предотвращением распространения COVID-19.

Однако, подчеркнул президент, самым сложным остается вопрос Пасхальных праздников. «Пасха обычно собирает в церкви много людей. Среди них и те, кто приехал из-за границы. Поэтому сейчас мы готовим и уже скоро презентуем проект "Пасха дома", который поможет отпраздновать этот большой праздник дома, не собираясь толпами в церквях», – сказал глава государства.

Напомним, что министерство внутренних дел будет контролировать самоизоляцию людей, у которых диагностировали коронавирус, а также тех украинцев, которые контактировали с инфицированными.