Как украинские «зеленые береты» охраняют Азовское побережье на Донетчине (Фото)

В Донецкой области побережье Азовского моря находится под охраной украинских пограничников. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.

«Пограничный наряд продолжает ежедневное движение на высокомобильном многоцелевом полноприводном военном автомобиле "Humvee". На башне – "ДШК" (крупнокалиберный станковый пулемет, – ред.) и пристальный пограничник, который неизменно готов к действиям», – говорится в сообщении.

Кроме технического наблюдения за надводной обстановкой с помощью новейшей системы раннего обнаружения и предупреждения проникновения надводных и воздушных целей – пограничные патрули.

Военнослужащие Донецкого пограничного отряда из состава Объединенных сил с помощью средств визуального и тепловизионного наблюдения мониторят надводную обстановку и береговую полосу.

В перемещении по бездорожью помогают американские военные автомобили «Humvee», которые выдерживают даже песок. «Вблизи линии разграничения перемещение на таких бронированных автомобилях помогает защитить весь пограничный наряд», – отмечается в сообщении.

Фото: пресс-служба Донецкого пограничного отряда

«Украинские "зеленые береты" держат пограничный режим под контролем, находясь на передовых позициях, и призывают граждан оставаться дома», – резюмируется сообщение.