УТСЗН поступают по-разному: Рекомендации переселенцам по продлению адресной помощи и бланки

В связи с установлением карантинных мер на всей территории Украины ожидалось, что будет принято решение относительно автоматического продления социальной помощи, которая назначается на определенный период, в том числе ежемесячной адресной помощи внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг (так называемые «переселенческие»). Но на данный момент соответствующие постановления опубликованы не были. В связи с этим на текущий момент разные Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) в этой ситуации поступают по-разному. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, переселенцам, которым необходимо продлить или назначить адресную помощь, правозащитники рекомендуют обратиться за уточнениям в свой УТСЗН. «Помните, что вы можете послать заявление на его адрес с помощью Укрпочты с уведомлением о вручении. Некоторые УТСЗН предлагают оставлять заявления в специальном ящике для корреспонденции. Также можно направить заявление на официальную электронную почту УТСЗН, но этот способ является наименее надежным», – говорится в сообщении.

Также в организации опубликовали официальные бланки заявлений на оформление или продление адресной помощи:

При этом правозащитники рекомендуют на всякий случай продублировать свое обращение, позвонив на правительственную «горячую линию» 1545, уведомив их, что такого-то числа вами было подано заявление в УТСЗН о продлении/назначении адресной помощи.

Также правозащитники напоминают, что, согласно ч. 3 Заключительных положений Закона № 530-IX, «на период действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни (COVID-19), и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

Принятие решения об отмене действия справки о постановке на учет ВПЛ на основании информации о длительном отсутствии (более 60 дней) лица по месту жительства, которая дает разумные основания полагать, что ВПЛ вернулось к покинутому месту постоянного проживания; Остановка публичным акционерным обществом «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») расходных операций по текущему счету ВПЛ при отсутствии прохождения физической идентификации; Осуществление контроля за проведением социальных выплат ВПЛ по месту их фактического проживания/пребывания».

«Строго говоря, это означает, что УТСЗН при назначении выплат не должен требовать акт обследования материально-бытовых условий проживания. Хотя хотелось бы, чтобы в постановлении Кабмина эта норма была прописана более четко», – отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно подпункту 3) ч. 2 Заключительных положений этого же Закона, «со дня объявления карантина останавливается течение сроков обращения за получением административных и других услуг и сроков предоставления этих услуг, определенных законом. Со дня прекращения карантина течение этих сроков продолжается с учетом времени, прошедшего до его остановки». «Поэтому, если вы пропустили 6-месячный срок обращения за продлением адресной помощи или за другими выплатами – можете смело ссылаться на эту норму», – подытожили в «Донбасс-SOS».

Как сообщалось ранее, в Украине на время карантина пока не введено автоматическое продление выплаты ежемесячной адресной помощи переселенцам.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.