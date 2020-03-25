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Финансирование возросло: В ПФУ рассказали о выплатах пенсий

25.03.20 19:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплаты пенсий за март 2020 года. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, в марте сумма финансирования пенсионных выплат несколько больше, чем в предыдущем месяце. «Пенсионным фондом Украины согласно утвержденному графику завершено финансирование пенсионных выплат за март. В марте на выплату пенсий направлено 36,04 млрд грн», – говорится в сообщении.

Следует отметить, что феврале на выплату пенсий было направлено 35,9 млрд грн.

Также в ПФУ уточнили, что финансирование пенсий за апрель 2020 года начнется 2 апреля.

Фото: пресс-служба ПФУ

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