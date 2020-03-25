Совместимость между Украиной и НАТО растет, – Пристайко

Сертификация украинского спецподразделения для участия в операциях Сил быстрого реагирования НАТО является доказательством того, что совместимость между Украиной и НАТО растет. Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко, сообщает « Интерфакс – Украина ».

«Совместимость между Украиной и НАТО растет, как и уровень доверия. Яркое доказательство – сертификация украинского спецподразделения для участия в операциях Сил быстрого реагирования НАТО. И это только начало. Украина является надежным партнером альянса в борьбе за мир и безопасность», – написал он в Twitter в среду.

Как сообщает Офис вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, спецподразделение ВСУ прошел сертификацию на участие в операциях Сил быстрого реагирования НАТО (NRF) в 2019 году.

Силы реагирования НАТО – это мобильные военные соединения и подразделения, которые находятся в постоянной боевой готовности и состоят из сухопутных, воздушных и морских войск, сил национального назначения.

Отмечается, что в 2020 году подразделение Украинской Сил специальных операций заступит на боевое дежурство в составе Сил реагирования НАТО. Впервые в истории были привлечены военную часть из страны, не являющейся членом НАТО.

Отмечается, что целью Украины является, чтобы в 2021 году еще одно подразделение был готов выполнять задачи в составе Сил реагирования НАТО.