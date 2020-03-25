Карантин: В Мариуполе ограничили доступ к детским площадкам

В Мариуполе в связи с карантинными мероприятиями оградили детские площадки. Такие меры приняты для недопущения массового скопления детей и их родителей в одном месте. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, заместителя городского головы Мариуполя Ксения Сухова обратилась к мариупольским семьям с просьбой соблюдать карантинные мероприятия и внимательно отнестись к вопросам профилактики.

«Первое – это личная гигиена. Обязательно наличие средств индивидуальной защиты, дезинфекция рук и соблюдение дистанции в 1,5 м. При этом, старайтесь избегать посещения детских площадок и мест массового скопления людей», – подчеркнула Сухова.

Также, городские власти призывают жителей по возможности оставаться дома. А при появлении симптомов болезни сразу обращаться к врачу. Кроме того, рекомендуют пользоваться онлайн-сервисами и телефонной связью, а также, доверять исключительно проверенной информации.