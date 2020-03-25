Двухслойные, детские, с веселыми картинками: В селе Луганской области шьют защитные маски (Видео)

В селе Боброво (Луганская обл.) шьют защитные маски – двухслойные, детские, с веселыми картинками. В условиях тотального дефицита медицинских повязок и их подорожания – на такой товар большой спрос.

Так, уже несколько дней местные жительницы работают конвейером. Первая кроит, вторая подшивает, третья выворачивает и гладит, четвертая пришивает резинки. То, что могло быть платьями и простынями, сейчас все режется на мелкие куски. «Разного сорта, видите, цвета какие у нас – какие хотите. Есть сердечком. Маленьким заказывают вот такие. Для мальчиков черные, чтобы у папы и сыночка были одинаковые», – рассказала мастерица.

«Мы пришли к этому решению дня 4 назад, когда мы пришли в аптеку и не оказалось ни одной маски», – пояснила жительница села Ирина.

Первые повязки из двух слоев ткани (хлопка и бязи) на прошлой неделе женщины сшили для себя. Односельчанам предлагают по себестоимости. Однако даже по такой цене в Боброво мало кто может позволить такое себе приобрести. «Шьют по 25 гривен одна маска. Здесь люди бедные, в основном пенсионеры. Это недоступная такая цена», – говорит местная жительница Наталья.

А вот в городах покупают и по 35 грн. По словам мастерицы, изготавливают маски в 5 размерах – для детей и для взрослых.

За считанные часы объявления селянки в интернете стало популярным. Стали поступать десятки звонков. Мелкие заказы горожанам развозят раз в день. Партию в тысячу штук хочет один из заводов Рубежного. Заказали маски и медики терапевтического отделения Северодонецкой больницы. «В больницу голубенькие и розовенькие. Врачи заказывают за свои деньги маски, чтоб хоть чуть-чуть себя предохранить», – уточнила мастерица.

И добавляет, что такие маски многоразовые – достаточно постирать.

В аптеках Северодонецка обычные фабричные медицинские маски стоят 23 грн. И их раскупают за считанные часы. «Иду сейчас еще раз спросить. Каждый день обещали сегодня завезти. Мне надо анализы ходить в больницу сдавать, придется брать любую маску», – поделилась местная жительница Анна.

В то же время одна из партий масок из Боброво в города Луганщины не поедет, потому что из Киева задерживается поставка резинок. Из-за перебоев на почте. На все составляющие повязок сейчас дефицит. И женщины ищет материал в интернете. Говорят, готовы шить и больше. Было бы из чего. «Заказывает Северодонецк. Сейчас Киев, Львов идет. Заказывают со всей Украины. Можно было завысить цену до 60-80 грн, но наживаться на чьем-то горе, ну, это плохо», – сказала жительница села Ирина.

Финальный штрих – дезинфицирующая глажка. Одна мастерица в день изготавливает до 150 масок.

Напомним, в Министерстве здравоохранения Украины разъяснили, кому, когда и как необходимо использовать медицинские маски.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области некоторые ателье перепрофилировались и кроме текущей работы стали шить многоразовые маски.

Источник: ТК «Донбасс»