Задержали во время боя: На Донетчине будут судить наводчика «мотострелковой бригады ДНР»

На Донетчине дело участника незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», задержанного во время боевого столкновения, передано на рассмотрение в суд. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении участника незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР", обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины, то есть в участии в террористической организации», – говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, в июле 2014 года житель Дружковки после прохождения специальной боевой подготовки нес «службу» на блокпосту НВФ, расположенном в Горловке, а также, принимал участие в охране мест расположения военной техники. Кроме того, он проводил обстрелы позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) из установок «Град» и «Гвоздика».

В частности, в 2015 году, мужчина выполнял боевые задачи, находясь сначала в составе «2 мотострелкового батальона», располагавшегося в Енакиево, а впоследствии, исполнял обязанности старшего наводчика миномета в составе одной из «мотострелковых бригад ДНР» в районе Углегорска.

Как уточняется, 27 января этого года, во время боевого столкновения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) НВФ с силами ВСУ в районе Красногоровки, злоумышленник был задержан.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.