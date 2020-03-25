В России признали две смерти от коронавируса в Москве

В России двое пациентов 88 и 73 лет с коронавирусной инфекцией и пневмонией умерли в столице. Об этом со ссылкой на оперативный штаб Москвы сегодня вечером, 25 марта, сообщает « Интерфакс – Украина ».

«Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, были сопутствующие патологии», – говорится в сообщении оперативного штаба.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России по состоянию на утро среды не было ни одного летального случая от коронавирусной инфекции Covid-19. Ранее отсутствие смертей констатировалось и в сообщениях федерального оперативного штаба.

На прошлой неделе сообщалось о смерти пожилой пациентки в Москве, у которой тест на коронавирус был положительным. В то же время московские власти позже отметили, что причиной смерти женщины стало сердечно-сосудистое заболевание и оторвался тромб.

Итак, два подтвержденных летальных случая в Москве могут быть первыми официальными случаями смерти от Covid-19 в России.

Всего в РФ по состоянию на сегодня зарегистрировано 658 официально подтвержденных диагнозов Covid-19.

Также сообщается, что президент РФ Владимир Путин подписал указ «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», сообщила пресс-служба Кремля. Согласно указу, распространенному пресс-службой, устанавливаются нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля с сохранением за работниками заработной платы.

Согласно указу, он не распространяется на работников непрерывно действующих организаций; медицинских и аптечных организаций; организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости; организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Путин своим указом также перенес дату общероссийского голосования по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации на неопределенный срок.

Напомним, что «власти Л-ДНР» планировали организовать участие жителей, которые получили российские паспорта, в общероссийском голосовании 22 апреля по поправкам в Конституцию РФ.