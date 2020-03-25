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НБУ уже не продает валюту для сглаживания курсовых колебаний

25.03.20 19:51
НБУ / Фото из открытых источников
НБУ / Фото из открытых источников

Национальный банк Украины перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний. Об этом на брифинге заявил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий, передает «РБК – Украина».

По его словам, с начала года НБУ продал около 1,5 млрд долларов. «Что касается последних событий на валютном рынке. Начиная с прошлой среды, мы видим снижение ажиотажа, и объемы интервенции Национального банка постоянно снижаются. В прошлый четверг мы продали приблизительно 150 млн долларов, потом в пятницу 100, в понедельник мы уже продали только 50 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний», – сказал Чурий.

Он также отметил, что вчера был первый день с начала кризисных явлений, когда Национальный банк не выходил на рынок. «Это было связано с тем, что рынок может уже сбалансировать себя сам», – добавил он.

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