НБУ уже не продает валюту для сглаживания курсовых колебаний

Национальный банк Украины перестал продавать валюту для сглаживания курсовых колебаний. Об этом на брифинге заявил замглавы Национального банка Украины Олег Чурий, передает « РБК – Украина ».

По его словам, с начала года НБУ продал около 1,5 млрд долларов. «Что касается последних событий на валютном рынке. Начиная с прошлой среды, мы видим снижение ажиотажа, и объемы интервенции Национального банка постоянно снижаются. В прошлый четверг мы продали приблизительно 150 млн долларов, потом в пятницу 100, в понедельник мы уже продали только 50 млн долларов для сглаживания курсовых колебаний», – сказал Чурий.

Он также отметил, что вчера был первый день с начала кризисных явлений, когда Национальный банк не выходил на рынок. «Это было связано с тем, что рынок может уже сбалансировать себя сам», – добавил он.

Ранее сообщалось, что заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб полагает, что украинская экономика находится в лучшем состоянии по сравнению с периодом, как она входила в предыдущие кризисы, и владеет достаточным запасом прочности.