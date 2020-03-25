Сменили вывески и ассортимент: Как предприниматели Донетчины избегают карантина (Видео)

На Донбассе некоторые магазины прибегли к хитрости. Добавили в ассортимент продукты и остаются открытыми. А некоторые сменили вывески и продолжают работать.

Так, в Мариуполе продолжает работать цветочный магазин, потому что на прилавке есть бытовая химия. «Тут никогда не продавали белизну, продавали цветы. У нас есть два специализированных магазина, в которых продается. Выживать нужно людям, какую-то получать копейку», – говорит местная жительница Светлана.

Продавец магазина Виктория уверяет, что спрос на эти товары есть. В киоск клиентов не пускает – все выносит на улицу. А вот цветы продает только по предварительному заказу. «Доставка цветов по телефону, подношу к подъезду в маске. Оплачивают такси, я сама далеко не поеду. Все-таки поздравления и похороны никто не отменял», – сказала она.

А еще недавно одна из «наливаек», теперь, если верить вывеске, – продуктовый магазин. Но, как отмечает мариупольчанка Мария, на самом деле, ничего не изменилось. «Заходит все тот же контингент, который заходил и ранее. За выпивкой в общем-то. Никаких продуктов там нет, алкоголь, как и прежде», – уточнила она.

А сегодня закрыли магазин, который еще вчера продавал духи. Работал он, потому что в наличии были антисептики, которые крайне нужны.

Во многих киосках на полки поставили бытовую химию или продукты. Все для того, чтобы подпадать под категорию торговых заведений, которые даже на период карантина могут работать.

Полицейские не дают четкого ответа законно ли это. Каждый случай рассматривают отдельно. «Если вы стали свидетелем, обращайтесь в полицию или на линию 102. На место будет направлен наряд полиции. И примут решение согласно действующему законодательству. Может быть наложена санкция в виде штрафа в размере от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов граждан. Это в отношении граждан. В отношении должностных граждан штраф может составлять от двух до 10 необлагаемых минимумов», – сообщил инспектор отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Донецкой области Олег Кирницкий.

Многие магазины закрыты, но на них указаны номера телефонов, по которым можно сделать заказ. Так владельцы избегают штрафов.

Напомним, в Краматорске предприниматели устроили бойкот – протестуют против закрытия рынков. Из-за карантина они остались без работы и вынуждены увольнять наемных работников.

Как сообщалось ранее, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.

Источник: ТК «Донбасс»