Российский огнемет и боеприпасы: На Луганщине нашли 7 тайников с арсеналом оружия (Фото)

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обнаружили 7 тайников с арсеналом гранатометных выстрелов и российским огнеметом. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, из тайника, обустроенного в окрестностях города Счастье, правоохранители изъяли 61 выстрел к реактивным гранатометам различных модификаций, мину 120 мм, 4 взрывателя к противотанковым минам и артиллерийским снарядам, а также более 1 100 патронов различного калибра.

Как отмечается, найденные боеприпасы хранились в заброшенном блиндаже и были в боевом состоянии.

Фото: пресс-служба СБУ

Кроме того, в подвальном помещении многоэтажки в Лисичанске, а также вблизи поселков Белая Гора и Мирная Долина Попаснянского района было обнаружено еще 6 тайников с военными средствами поражения.

«Из схронов правоохранители изъяли малогабаритный реактивный огнемет МРО-А российского производства, гранатомет РПГ-18, 35 гранатометных выстрелов ВОГ-25 и ВОГ-25П и 7 гранат. Также обнаружен стартовый двигатель к гранатомету ПГ-7, 6 запалов для гранат и большое количество патронов к стрелковому оружию», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-центр СБУ

По данным следствия, места незаконного хранения оружия и боеприпасов оборудовал житель Лисичанска. Сейчас ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

«В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения», – сказано в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.