Сосед играет на кларнете и трубе: Как переселенцы перевели свой бизнес в онлайн (Фото, видео)

Украина на карантине уже несколько недель, а с введением общенациональной чрезвычайной ситуации в таком режиме нам жить еще 24 апреля. Нынешняя ситуация – большой вызов для малого бизнеса. К сожалению, «вынырнуть», чтобы набрать полные легкие воздуха и продолжить работать, смогут не все. Чтобы удержаться на плаву, предприниматели из числа переселенцев по возможности перевели свои бизнесы в онлайн. «Донецкие новости» собрали истории земляков и узнали, с какими трудностями они столкнулись в новых бизнес-реалиях.

«Виртуальные» квартиры заменят очные визиты

Елена Маленкова, переселенка из Донецка, живет в Киеве, владелица риелторской компании:

– 17 марта я объявила сотрудникам, а их 14 человек, что с завтрашнего дня офис временно, на время карантина, прекращает работу. Каждый, кому было нужно, забрал домой рабочий ноутбук, чтобы была возможность работать удаленно. Хорошо, что у нас есть электронная подпись, все расчеты мы можем делать дистанционно. В своей работе используем ряд программ, и сотрудники, сидя дома, могут общаться с клиентами.

Но проблема в другом: многие собственники отказываются впускать в квартиры риелтора с потенциальным покупателем. Но этот вопрос мы сейчас пытаемся решить. Я считаю, что собственник не должен присутствовать на показе и в спокойное время, и возможно карантин подтолкнет их к этому. Идеальная картинка: в отсутствие собственника риелтор с покупателем заходит в помещение, как и положено, в бахилах, маске и перчатках. Показали, посмотрели и разошлись. А дальше уже все обсуждения в онлайн-режиме, в т.ч. и получение задатка. В век банковских сервисов проблем с этим не вижу. А личная встреча всех сторон – только у нотариуса во время заключения сделки.

Елена Маленкова с коллегами

Любой кризис – явление временное. И давно прописная истина, что как раз в такое время выгоднее всего вкладывать в недвижимость. Как говорил Уоренн Баффетт: «Покупай, когда остальные продают, продавай, когда другие покупают». Это не просто лозунг. Это суть успешного инвестирования.

Сейчас выстроилась очередь на аренду загородных домов и дач. В этом случае все намного проще. Риелтор может, не встречаясь с собственником, выехать на место, записать видеоролик, а также заказать запись с видами, снятыми с дрона. Получается виртуальное путешествие и при этом не нужно ехать на просмотр. Прогнозирую, что грядущее лето будет как никогда активным именно по аренде домов за чертой Киева.

Конечно, минусов в работе много из-за карантина. Но я сторонник таких методов, т.к. считаю себя в ответе за жизнь и здоровье своих сотрудников. Зарплата операционным сотрудникам будет сохранена. Надеюсь, что скоро в стране все наладится, и мы в прежнем режиме сможем работать, ведь риелторский бизнес завязан на общении и отношении между людьми.

Уроки фортепиано через ноутбук даже для Польши

Наталья Волошко, переселенка из Дебальцево, живет в Харькове, основательница детской школы искусств:

– Когда объявили карантин, мы еще до конца недели проводили уроки. В субботу, 14 марта, многие родители предупреждали, что на время карантина дети уезжают к бабушкам, и на занятиях их не будет. К понедельнику я решила, что шутить с этим вопросом нельзя. Мы сообщили всем родителям и предложили заниматься онлайн. Но это возможно только с детьми, у которых уже есть музыкальные инструменты. В нашем случае это духовики (кларнет, саксофон), пианисты (только двое успели приобрести инструмент) и один гитарист.

А вот индивидуальные уроки при наличии хорошего интернета и музыкального инструмента, очень интересно было попробовать. И я дала объявление о возможности проведения таких уроков. Сейчас на удаленном доступе дважды в неделю занятия проходят 7 кларнетистов и саксофонистов, один гитарист и 2 пианиста нашей школы. Из новеньких на объявление откликнулась семья Миловановых. До войны они тоже жили в Дебальцево, в 2014-м переехали Черновцы, сейчас живут в Варшаве. Пока преподавателя для дочери Софии там они не нашли, хотя девочка занималась раньше в музыкальной школе.

Из Германии откликнулась тоже семья переселенцев, у которых двое детей возрастом 4 и 5 лет. Договорились, но еще не начали заниматься. Им такие уроки подходят не только на время карантина, но и на постоянной основе. И самое интересное, обратилась молодая харьковчанка по имени Екатерина. Научиться играть на фортепиано – ее давняя мечта, но все не было времени. А сейчас пока дома, она решила воспользоваться моментом и воплотить мечту в реальность.

Это совершенно иного плана уроки, если сравнивать с подобными занятиями в классе, когда педагог рядом с учеником. Необходимо, чтобы камера была направлена на ученика сбоку, чтобы было видно и его, и руки, и клавиатуру. Смотря с какой стороны стоит камера, с той звук громче. Это тоже надо учитывать. Уроки более спокойные, надо говорить медленнее, словами донести необходимую информацию, так как видео немного искажает звук. А с начинающими – это другие упражнения для игрового аппарата. Если на уроках в реальности родители могут выйти погулять, то на онлайн они присутствуют все время. И это очень хорошо.

Онлайн-уроки Натальи Волошко

И еще, мы стали заниматься с детьми, у которых нет инструмента. Это наши ученики группы комплексного развития. Сюда входят занимательная музыка, веселый театр, танец и арт-терапия. Правда¸ в онлайн-формате занятия по арт-терапии пока не проводим, все-таки они дают должный эффект только при личном общении педагога с ребенком. Без преувеличения скажу, что все в восторге!

Если я раньше объявляла бой гаджетам и виртуальной реальности, то сейчас смартфоны и ноутбуки нам на пользу. Вот такие у нас эксперименты и, кстати, бесплатные.

Видео-урок «Занимательная музыка»

Онлайн-обучение помогает рационально использовать время

Владислава Бандурко, переселенка из Донецка, живет в Киеве, основательница образовательной студии:

– На сегодняшний день Educator объединяет две компании, у нас есть частный лицей и курсы подготовки к ВНО, всего у нас 350 учеников. До карантина в лицее дети учились полный день, мы лицензированное учебное заведение. Преподаем все предметы, которые предусмотрены школьной программой МОН, а также дополнительные курсы, например, финансовая грамотность, предпринимательство, профориентация, логика, искусство, робототехника. Подготовка к ВНО шла в 4 филиалах: в Киеве на Осокорках, Левобережной и Академгородке, а также в Луцке. Готовим к ВНО по всем предметам (математика, украинский язык и литература, английский язык, история Украины, химия, биология, география, физика).

Владислава Бандурко

Мы закрылись в среду, 11 марта. Так сложилась ситуация, что мэр Киева Виталий Кличко опубликовал видео о карантине, но на момент публикации мы не получали никаких официальных писем о том, что такое решение принято. О карантине мы узнали из видео, которое нам прислали родители. Они спрашивали у школы подтверждение, будет ли у нас карантин, ведь занятия у нас проходят в группах 4-7 детей и за 3 года работы ни курсы, ни лицей, ни разу не уходили на карантин.

Понятно, что родители не обрадовались карантину и тому, что дети не будут ходить в школу. Их можно понять, ведь на тот момент все продолжали работать и вопрос с кем останутся дома дети, стал для многих актуальным. Но у нас замечательные родители, обсудив и проанализировав ситуацию, мы пришли к выводу, что безопасность детей – прежде всего.

Договорились перевести обучение в онлайн-режим. Конечно, были и страхи, как дети будут воспринимать информацию на онлайн-уроках, как организуют график, не потеряется ли качество. На сегодня все ученики довольны дистанционным форматом, мы собираем отзывы после занятий и дети пишут, что разницы с офлайн-уроками по степени интересности и доступности подачи материала нет, и что атмосфера на уроках по-прежнему крутая. Это общая победа каждого члена нашей команды!

Владислава Бандурко с коллегами

В первые же дни я собрала кризисную команду из наших менеджеров и педагогов, обсудили все возможные варианты решения ситуации, риски. Дальше распределили задачи: выбор и настройка платформы для видео-звонков, коммуникация с родителями, обучение педагогов работе с платформой и особенностям проведения крутых онлайн-уроков. Для нас было важно не потерять качество и дать максимальную поддержку ученикам и родителями. Сейчас на своих каналах в Instagram, Facebook, Telegram мы собираем информацию, которая поможет нашим ученикам организовать свое время и пространство при онлайн-обучении. Это советы психологов, рекомендации врачей-инфекционистов, делимся опытом людей, которые давно работают и учатся удаленно.

Наш отдел коммуникации, состоящий из двух человек, постоянно занят поиском и структурированием самой актуальной и полезной информации. В лицее у нас есть возможность дать детям больше поддержки, на связи с каждой семьей 24/7 наши психологи и тьюторы. Они помогли каждому ребенку составить распорядок дня, помогают планировать задачи на каждый день, проводят индивидуальные и групповые консультации. Все это на платформе Zoom, плюс мы используем несколько приложений для планирования задач и проектов (Trello, Miro, Remember the milk).

Минус в том, что мы привыкли к живому общению и нам очень не хватает этого. Плюс в том, что все еще больше начали это ценить, единство чувствуется сильнее.

Можно ли таким образом получить качественное образование? Да, можно. Есть огромное количество людей, которые учатся дистанционно. В Украине таких учеников больше 10 тысяч. Дистанционное образование не имеет границ и в этом его главное преимущество. Ты можешь учиться у педагогов из любой страны, где бы ни жил. Но такой формат обучения требует от ученика определенной самодисциплины и внутренней мотивации. А задача родителей помочь организовать ребенку время и пространство вокруг, выработать режим дня, научить планированию, постановке целей, самоанализу. Терпеливо помогать ребенку в поиске своих интересов. Ученикам лицея Educator в этом помогают и родители, и тьюторы, и учителя. У нас и до карантина были дети, которые успешно учатся онлайн и при этом серьезно занимаются спортом, создают свои социальные и бизнес-проекты. Такой формат обучения позволяет им рационально использовать время.

После карантина с учениками наверстает упущенное

Никита Кравцов, переселенец из Горловки, живет в Киеве, основатель школы анимации:

– Обучение в моей школе подразумевает только реальные занятия в аудиториях. Но сейчас перевели все в онлайн. Лекции, которые должны были идти по графику, я и другие преподаватели проводят на различных онлайн-платформах, в основном, в Zoom. Ученики слышат преподавателей, видят их рабочие столы и наоборот. В таком формате пока и проводим обучение.

Каждая группа – это 10 человек, не более. До карантина ученики приезжали в школу, занимали компьютеры, и на протяжении двух часов преподаватель давал теоретические и практические знания по изучению 2D и 3D анимации. Сейчас все тоже самое, только все работают на своих компьютерах, сидя дома.

Занятия в школе анимации до карантина

Для переформатирования работы преподаватели перевезли оборудование из школы по своим домам. На данный момент проводим занятия, запланированные еще до всех этих событий.

Трудности, конечно же, есть. Например, когда я сделал запись урока и мне ее потом надо залить на YouTube –сейчас эта платформа очень перегружена, очень многие перешли в онлайн и чтобы загрузить видео, нужно становиться в очередь. И к тому же видео далеко не с первого раза загружается. Одним словом, серверы YouTube не справляются с наплывом желающих.

Никита Кравцов (в центре)

Уже проведя 2 занятия, я вижу недостатки обучения в таком формате. Решено, что после окончания карантина проведем дополнительные лекции, чтобы ученики полностью усвоили материал. Просто я уже сейчас вижу недостатки онлайн-обучения: есть ряд вопросов, которые в процессе вызвали затруднения. Это для учеников будет совершенно бесплатно.

От качества интернет-связи зависит качество вебинаров

Алина Котенко, переселенка из Луганска, живет в Киеве, психолог-гипнолог:

– С началом карантина перестала проводить групповые занятия. Некоторые клиенты отменили консультации, т.к. карантин сильно повлиял на их сферу деятельности. Сейчас в основном моя работа ушла в онлайн. Изредка бывают встречи тет-а-тет. Это те клиенты, у которых есть возможность приехать на встречу или те, кому не подходит контакт через монитор и важно личное взаимодействие. Но я смотрю на состояние клиента, насколько критично он нуждается в личной встрече. Понятное дело, что во время встречи и я, и клиенты соблюдаем все правила: мытье рук, дезинфекция помещения и маски на лицах.

Алина Котенко

Повлиял ли карантин на мой режим работы? Безусловно. Все то, что было разработано для встреч в реале теперь нужно перестроить для онлайн-платформ. На разработку онлайн-продуктов приходится тратить много времени.

Некоторые платформы бесплатны, некоторые – платны. А вот будут ли люди за них платить в условиях карантина, это вопрос. Получается, работы добавилось, а вот будет ли на прежнем уровне финансовая составляющая – не факт.

Алина Котенко

Я и до этой ситуации проводила консультации через мессенджер в Facebook, иногда использовала Skype и Zoom (сервис для проведения видеоконференций и онлайн-встреч). Если раньше мне для работы в онлайн и проведения консультаций хватало средней скорости интернета, то сейчас, чтобы качественно провести вебинары, нужна хорошая и стабильная связь. Это очень важно для моей нынешней работы.