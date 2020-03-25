В «ДНР»: В Енакиево госпитализировали ребенка с подозрением на коронавирус

Во временно неподконтрольном украинской власти Енакиево в больницу госпитализировали маму с ребенком, у которого высокая температура и подозревается коронавирус. Об этом сегодня, 25 марта, сообщают в соцсетях.

«Енакиево, медперсонал 2 смены держат под охраной полиции сутки», – говорится в сообщении.

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Марина: « А что в детской больнице (стационар) происходит? Никого не впускают. Кто что слышал? »;

« »; Алина: « Поговаривают, что семья две недели назад вернулась из Европы, у ребенка только сейчас поднялась температура, подозрение на коронавирус, не дай Бог, диагноз подтвердят, представьте, со сколькими людьми они контактировали эти две недели. Будем надеяться, что все обойдется » .

Ранее сообщалось, что в «ДНР» местные «чиновники» определили, в какие медицинские учреждения будут госпитализировать пациентов с симптомами COVID-19 в первую очередь.

Напомним, за период с 9 по 16 марта с симптомами ОРВИ к медикам в «ДНР» обратились 249 человек, с подозрением на пневмонию – 51 человек. В «ЛНР» с симптомами ОРВИ – 348 человек; пневмония (подозрение) – 40 человек. За период с 16 по 23 марта с симптомами ОРВИ к медикам на неподконтрольной украинским властям части Донецкой и Луганской областей обратились 684 человека, с подозрением на пневмонию – 144 человека.

Как сообщалось ранее, на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей отсутствуют тесты на определение COVID-19. Из-за этого врачи не имеют возможности установить этиологию пневмонии.