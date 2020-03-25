Самоизоляция: Будут ли в Украине оплачивать больничный

Гражданам Украины, в том числе жителям Донбасса, которые находятся на самоизоляции под медицинским контролем, больничный будет оплачиваться так же, как и в обычном случае. Об этом сообщается на сайте общественной организации «Донбасс SOS».

Отмечается, что соответствующие изменения были внесены в Закон Украины «Об общеобязательном социальном страховании».

«Теперь в ч.1 ст. 22 введен пункт 5-1), согласно которому помощь по временной нетрудоспособности предоставляется "на період перебування у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій".

Как и в случае обычного больничного, первые 5 дней оплачиваются за счет работодателя, начиная с 6-го дня – за счет государства. Сумма оплаты составляет 50% средней заработной платы (дохода), вне зависимости от страхового стажа (ч. 2 ст. 24 ЗУ "Об общеобязательном социальном страховании")», – сказано в сообщении.

В организации акцентировали, что речь идет только о «самоизоляции под медицинским контролем». Требования к оформлению листка нетрудоспособности для оплаты больничного на данный момент не изменены.

Также, с 1 апреля была анонсирована возможность оформления «виртуального больничного», что на сегодняшний день является весьма актуальным. Пока Кабинет министров Украины подчеркивает необходимость оформления официального больничного в такой ситуации.