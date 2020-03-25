Блокирование миссии ОБСЕ на неподконтрольном Донбассе: Украина передала в ООН письмо

Украинская сторона официально проинформировала генерального секретаря ООН о том, что в ОРДЛО* на востоке Украины запретили доступ наблюдателям СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий. Об этом сообщил представитель украинской дипломатической миссии при ООН Олег Николенко, передает « Укринформ ».

«Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица направил Генеральному секретарю Антониу Гутерриш официальное письмо, в котором обратил внимание на блокирование российской оккупационной властью доступа патрулей Совместной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины», – отметил дипломат.

Как отмечается в документе, «блокировочные действия оккупационной администрации РФ противоречат Минским договоренностям и общим согласованным выводам Нормандского саммита в Париже 9 декабря 2019». Согласно договоренностям, СММ «должна иметь безопасный и надежный доступ ко всей территории Украины для полного выполнения своего мандата».

В этой связи украинская сторона настаивает: введенные под предлогом карантинных мероприятий от коронавируса Сovid-19 ограничения для СММ ОБСЕ являются неприемлемыми. «Правительство Украины, временно закрыв пропуск через линию разграничения лиц для сдерживания пандемии, сделало надлежащее исключение для доступа представителей мониторинговых миссий ОБСЕ, ООН, МККК по ранее установленным порядком», – подчеркнул Кислица в письме генсеку ООН.

По процедуре, украинское письмо будет распространено в качестве официального документа Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.



* ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.