Жители Мариуполя могут оплатить тепло и горячую воду онлайн

В Мариуполе в связи с карантинными мероприятиями, абонентские участки «Мариупольтеплосети» работают дистанционно. Однако для удобства мариупольцев действуют онлайн-сервисы, с помощью которых можно оплатить счета. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

«Чтобы не стоять в очередях в кассы в банках, советуем потребителям выбрать наиболее удобный способ оплаты счетов от "Мариупольтеплосеть" – через платежные интернет-системы… К тому же онлайн банкинг экономит время и средства плательщиков, так как комиссионный сбор в электронных системах расчетов или вообще отсутствует, или значительно меньше, чем в самом банке», – сообщили в организации.

Кроме того, используя онлайн сервисы можно помочь оплатить коммунальные счета своим старшим родственникам, друзьям или соседям, которые не пользуются системами онлайн-платежей.

Отмечается, что для оплаты таким способом можно с любой страницы официального сайта «Мариупольтеплосеть» перейти в «Приват24». Кнопка ссылки на эту электронную систему платежей размещена под кнопкой «Личный кабинет» в правой части панели сайта.

Также, по данным горсовета, в случае возникновения вопросов при уплате, оперативно проконсультироваться можно через страницы в соцсети Facebook «Мариупольтеплосети» и воспользовавшись формой обратной связи на сайте предприятия.

«Обращаем внимание, что предприятие не будет взимать с потребителей дополнительной платы (пени) за просрочку расчетов», – говорится в сообщении.