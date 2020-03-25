Карантин в Украине: Что будет с ценами на продукты

В Украине розничная сфера развита довольно мощно. Никаких проблем с обеспечением продовольствием населения нет и быть не должно. Такое мнение выразил президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило, передает «Слово і Діло».

«Дефицита продуктов быть не должно, но, конечно, над всем нужно работать… Если обеспечена работа производств и транспортная логистика, проблем не будет», – отметил экономист.

Жалило предположил, что карантинные меры могут отразиться на некоторых импортных продуктах, но не критично. Тем более, уточнил он, импортные товары в Украине прежде всего не продовольственные.

«Конечно, сейчас может быть усложнен процесс импорта. Страны, которые пострадали от коронавируса, ограничиваются, пытаются себя обезопасить, есть логистические проблемы. Однако это небольшая часть на рынке. Глобально на ситуацию это не повлияет», – пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что более нестабильная ситуация с ценами на продукты. Экономист указал на то, что гривна обесценивается, а производители должны закладывать все риски, чтобы возобновлять свои оборотные ресурсы. Кроме того, есть большая неопределенность относительно сложившейся ситуации, спекуляции вокруг введения чрезвычайной ситуации.

Эксперт предположил, что производители будут вынуждены повышать цены.

«На сколько? Будет ли это совпадать с низкой покупательной способностью людей? Локально повышение цен будет, но повально по продуктовым товарам – все же нет. Небольшой рост отдельных товарных категорий будет, инфляция будет выше прошлогодней по объективным причинам. Однако, сегодня никто не может определить сценарий развития на год. Поэтому есть завышенные курсовые и инфляционные ожидания, что отразится на ценах. В нынешних условиях государство должно проводить антимонопольный контроль», – убежден Ярослав Жалило.