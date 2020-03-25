Донетчина: Коммунальщики рассказали, чем и как дезинфицируют подъезды в многоэтажках (Видео)

В городах Донецкой области дезинфицируют подъезды в многоэтажных домах, чтобы не дать шансов распространению коронавируса. Он, как известно, может жить на металлических и других поверхностях. В обработку включается опрыскивание полов, лестничных площадок, перил и кабин лифта. Дезобработка проводится один раз в сутки.

Так, в Краматорске коммунальщики приступили к санитарной обработке многоквартирных домов с 23 марта. Как уверяют специалисты, специальный дезинфицирующие раствор безопасен для людей. «Обрабатываем лифт, двери лифта и кнопки. Средство называется Биохлор, оно для людей не вредное», – сказала работник коммунального предприятия «Служба единого заказчика» Марина.

Подобное делают и жители домов. Натирают все хлоркой и спиртом. «Мы больше моем и чаще это моем. Полностью все поверхности: полки, дверные ручки, двери, все полностью», – говорит краматорчанка Валентина.

Сейчас в Краматорске работают 3 бригады по санитарной обработке. В городе примерно 2 тыс. подъездов. Дезинфицируют все.

А в Мариуполе такую ​​работу проводят уже неделю. Вымывают перила, кнопки лифта, ручки, двери, домофоны, обрабатывают мусоропровод. Используют хлорированный раствор. «Против коронавируса тоже помогает. Когда дезинфекция проходит, микробы все убиваются. Раствор готовый действует до трех суток, можно использовать. Но мы изготавливаем его ежедневно, накануне дня обработки. Обрабатываем ежедневно», – объяснила директор жилищно-коммунального хозяйства «ЖитлоЦентр» Ольга Савченко.

«Я считаю, что это правильно делают. Все-таки всю заразу они убивают. Они по этажам прошли, все продезинфицировали», – отмечает мариупольчанка Неля Щупаковская.

В городе – более 5 тыс. подъездов. Их убирают раз в сутки.

Напомним, что коронавирус COVID-19 держится на различных поверхностях от 3 часов до 5 дней.

Как сообщалось ранее, в Славянске (Донецкая обл.) с 21 марта проводится санитарная обработка и дезинфекция многоквартирных домов в рамках карантинных мер по противодействию распространения коронавирусу COVID-2019. Дезинфицируют каждый дом раз в неделю хлорсодержащими средствами, которые безвредны для человека и животных. Жильцы по-разному реагируют на происходящее.

Источник: ТК «Донбасс»