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В еще одном городе на Донетчине дезинфецируют подъезды и лифты многоэтажек (Фото)

26.03.20 16:32
Фото: пресс-служба Бахмутского городского совета
Фото: пресс-служба Бахмутского городского совета

В Бахмуте (Донецкая обл.) проводится дезинфекция подъездов и лифтов многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета на своей странице в Facebook.

Как уточняется, целью данных мероприятий является профилактика инфекционных заболеваний в городе. В связи с чем:

  1. Для эффективной дезинфекции просят совладельцев проводить уборку и содержать в надлежащем состоянии подъезды домов.
  2. Дезинфекция проводится исключительно в подъездах и лифтах без доступа в квартиры. Если неизвестный под видом дезинфектора пытается попасть к вам в квартиру – обращайтесь к Бахмутский отдел полиции.

Фото: пресс-служба Бахмутского городского совета

Напомним, в городах Донецкой области (Краматорске, Мариуполе, Славянске) дезинфицируют подъезды в многоэтажных домах, чтобы не дать шансов распространению коронавируса. Он, как известно, может жить на металлических и других поверхностях. В обработку включается опрыскивание полов, лестничных площадок, перил и кабин лифта. Дезобработка проводится один раз в сутки.

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