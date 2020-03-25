Кабмин расширил перечень разрешенных во время карантина видов деятельности

На заседании Кабинета Министров Украины принято изменения в постановление КМУ № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СОVID-19», которые снимают введенный на время карантина запрет по осуществлению определенных видов деятельности. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба ведомства.

«Мы постоянно ведем диалог с бизнесом, мы услышали бизнес и учли их предложения. Совместно наработанные изменения важны с точки зрения обеспечения продовольственной, экономической и энергетической стабильности государства. Нам важно обеспечить украинцев всем необходимым на время карантина, сохранить рабочие места, и вместе с тем, соблюдать меры безопасности», – прокомментировал решение правительства министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.

Так, на период карантина снят запрет по оптовой торговле пищевыми продуктами, торговли ветеринарными препаратами, осуществления ветеринарной практики, продажи кормов, пестицидов и агрохимикатов, семян и посадочных материалов, а также некоторых других видов деятельности.

Кроме того, правительство смягчило условия пассажирских перевозок, осуществляемых предприятиями для производственных нужд.

Обязательным условием осуществления указанных выше видов деятельности, а также во время пассажирских перевозок, является обеспечение соответствующего персонала, водителей и пассажиров средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

Изменения наработаны на основе обращений и консультаций, проведенных с представителями Европейской бизнес ассоциации, Американской торговой палаты, Национальной ассоциации производителей детского питания, молочноконсервной и соковой продукции, Союза молочных предприятий, Союза украинских предпринимателей, Ассоциации производителей молока, Ассоциации врачей ветеринарной медицины мелких животных, а также других заинтересованных сторон.