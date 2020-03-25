По неосторожности: На Донетчине «черного лесоруба» будут судить за убийство

В Донецкой области будут судить жителя Никольского района, которого обвиняют в убийстве по неосторожности. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

«Прокуратурой Донецкой области завершено досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) УК Украины», – сказано в сообщении.

Как установило расследование, в июне 2019 года житель Никольского района во время незаконной вырубки деревьев в местной лесополосе из-за преступной халатности не учел местоположение своего знакомого, в результате чего, на него упало дерево. Полученные мужчиной травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Сейчас, направленный прокуратурой обвинительный акт находится на рассмотрении суда.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.