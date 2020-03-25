В Украине уже 136 подтвержденных случаев заражения коронавирусом

И. о. гендиректора Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Игорь Кузин озвучил оперативную информацию по распространению коронавирусной инфекции в Украине на сегодня, 25 марта. Об этом он сказал в интервью «Украинскому радио».

«По состоянию на сейчас мы имеем информацию о 136 лабораторно подтвержденных случаях. Сейчас эти данные обнаруживаются и каждый день в 10:00 мы будем выходить с официальной коммуникацией», – сказал Кузин.

Он уточнил что Центр общественного здоровья является техническим агентством Министерства здравоохранения, и действительно обеспечивает всю необходимую техническую работу с областями, с врачами-эпидемиологами, которые работают сейчас на участках этой инфекционной болезни. «Также мы получаем любую актуальную информацию из областных, как государственных администраций, так и лабораторных центров», – пояснил глава ЦОЗ.

Напомним, в Украине по состоянию на 07:00 сегодня, 25 марта, зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.