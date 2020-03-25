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В Украине растет число заболевших коронавирусом: Подтверждено 145 случаев

25.03.20 23:08
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Украине по состоянию на 22:00 лабораторно подтвердили уже 145 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сегодня, 25 марта, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья (МОЗ) Украины.

«По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 22:00 25 марта в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел», – говорится в сообщении.

В МОЗ отметили, что за текущие сутки, 25 марта, было выявлено 32 новых случая.

Напомним, в Украине по состоянию на 7:00 сегодня, 25 марта, зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Позже сообщалось о 136 лабораторно подтвержденных случаях.

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