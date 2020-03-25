Программа 5-7-9%: «Ощадбанк» продолжает выдавать кредиты

«Ощадбанк» продолжает осуществлять все банковские услуги, в том числе выдавать кредиты. Об этом сегодня, 25 марта, на брифинге в Донецкой облгосадминистрации по поводу ситуации с коронавирусом сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Ощадбанк продолжает осуществлять все банковские услуги, как открываем депозиты, так и продолжаем кредитовать и физических лиц, и представителей малого и среднего бизнеса. Как по собственной программе, так и по государственной программе "Доступные кредиты 5%-7%-9%"», – отметила Якивчик.

Она уточнила, что приоритетными на сегодня для кредитования являются отрасли агрохозяйства, торговли пищевыми продуктами, охраны здоровья, транспорт и др.

Напомним, что внутренне перемещенным лицам в Донецкой области не нужно проходить идентификацию в «Ощадбанке» на период карантина, пенсии и соцвыплаты поступают на счета, операции по картам не блокируются.