Рынки Мариуполя прекратят работу с 26 марта

В Мариуполе с завтрашнего дня, 26 марта, прекратят работу рынки города. Об этом заявил заместитель городского головы Аркадий Мешков в ходе брифинга комиссии по эпидситуации, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Как напомнил Аркадий Мешков, с 26 марта вводится ряд ограничений, касающихся работы рынков города.

«С завтрашнего дня прекращают работу рынки Мариуполя. Мы начинаем активную работу по инициативам, которые определят, в каком виде и по каким правилам они в дальнейшем смогут возобновить свою деятельность», – подчеркнул он.

Отмечается, что в городе продолжают проводить мероприятия, направленные на предотвращение распространения коронавируса. По словам заместителя городского головы Ксении Суховой, эпидемическая ситуация в Мариуполе стабильная. На сегодняшний день зафиксирован один подтвержденный случай короновирусной инфекции.

«Областной департамент здравоохранения уже получил экспресс-тесты для выявления коронавирусной инфекции. Сейчас проходит их распределение по городам. В ближайшее время они будут доставлены в Мариуполь. 28 марта ожидается поставка еще 5 тысяч тестов, закупленных городом самостоятельно», – сообщила Сухова.