«Ощадбанк» продолжит оказывать услуги на линии разграничения

«Ощадбанк» продолжает работу мобильного передвижного отделения на базе КрАЗа. Об этом сегодня, 25 марта, на брифинге в Донецкой облгосадминистрации по поводу ситуации с коронавирусом сообщила начальник Донецкого областного управления «Ощадбанка» Светлана Якивчик, передает корреспондент «Донецких новостей».

«Отдельно хочу остановиться на работе мобильного передвижного отделения на базе КрАЗа. Оно продолжает функционировать, и работает при необходимости для того или иного населенного пункта. То есть мы продолжаем сотрудничать с руководителям районов и сел, и при необходимости осуществляем мобильное обслуживание, выезжаем и оказываем услуги тому или иному населенному пункту», – отметила Якивчик.

Ранее сообщалось, что «Ощадбанк» продолжает осуществлять все банковские услуги, в том числе выдавать кредиты.