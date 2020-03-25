Как достичь комфорта в семье во время карантина, – советы психолога

Во время карантина важно не только организовать дома рабочее место, а и соблюдать правила по отношению к каждому члену семьи для общего комфорта. Об этом рассказала семейный и детский психолог, гештальт-терапевт Анна Шевчук в интервью « УНН ».

«Важным условием эмоционального благополучия каждого из нас является соблюдение границ. Под границами имеются в виду как физические, так и психологические границы. Во время карантина важно не только обустроить рабочее место, место отдыха, место уединения каждого, но и соблюдать определенные правила по отношению к каждому члену семьи. Если мама/папа работает, организуйте все так, чтобы все вокруг знали, что какое-то конкретное время к ним подходить нельзя. То же правило работает в случае, если учится/отдыхает ребенок, отдыхает мама/папа, уединилась сестра/брат и т. д. Ответственность за установление границ лежит на взрослых членах семьи», – подчеркнула психолог.

Также она отметила, что для того, чтобы предупредить конфликты в семье, важно восполнять ресурсы. Старайтесь организовать свое пространство так, чтобы у каждого члена семьи была возможность в течение дня уединиться или какое-то время заниматься тем, что приносит ему удовольствие и успокоение.

Кроме этого, психолог рекомендует соблюдать следующие правила:

Попробуйте создать ежедневные ритуалы. Это может быть: зарядка, медитация, разговор с близким человеком по интернету, ежевечерние посиделки, бокал вина, хороший фильм в конце дня, общение в чате с друзьями, свеча за ужином. Что угодно, что может служить для вас дополнительной опорой и ресурсом.

Говорите с детьми. Говорите о сложившейся на сегодня ситуации. Говорите о важности участия детей в жизни семьи. Дети очень чувствительны, они многое могут понять и услышать. Назначьте их главными в каком-то бытовом вопросе, пусть они также отвечают за определенную работу в доме. Относитесь с уважением к их вкладу (даже самому маленькому). Тогда есть шанс, что и они будут с уважением относится к вашим процессам.

Распределяйте дома обязанности. Если в семье есть маленькие дети, до 6 лет, распределяйте часы, которые вы проводите с ними. Даже если папа весь рабочий день за компьютером, дайте возможность маме провести за ним время вечером. Или наоборот, если мама весь день онлайн, а папа с детьми, организуйтесь так, чтобы папа вечером смог посидеть за любимым занятием какое-то время. Попробуйте устраивать дежурства на кухне, по очереди убирайте в квартире, распределите домашнюю работу на всех членов семьи.

Заботьтесь друг о друге. Позвоните родителям, бабушкам/дедушкам. Позвоните близким, друзьям, которые живут одни, им может быть сейчас очень непросто переживать изоляцию.

Спросите у своего партнера, что вы можете приятного сделать для него сегодня. Даже простая чашка кофе с утра, сделанная с заботой, может убрать напряжение и сделать ваше совместное времяпрепровождение приятным и комфортным.

Окружите себя теми людьми, с которыми вам хорошо. Скорее всего, в вашей жизни есть какие-то конкретные люди, рядом с которыми вам становится спокойно и уютно. Подумайте, кто эти люди? Общайтесь с теми, кто вас наполняет.

Обращайтесь за помощью. Самое время обратиться за помощью к близким, знакомым, специалистам. Не дожидайтесь момента, когда сил уже нет. Говорите о своих трудностях, о переживаниях, о страхах. Просите подменять с детьми. Опирайтесь на детей постарше. Ищите людей в вашем окружении, на кого вы сами можете опереться. Обращайтесь к специалистам.

Предлагайте свою помощь. Сейчас самое время делиться. Вы можете наблюдать сейчас, как многие люди, компании начали предлагать свои услуги бесплатно. И это не случайно. Это невероятно мощный ресурс – давать. Делится тем, что может быть у вас сегодня в избытке – опыт, знания, забота, тепло. Попробуйте прислушаться к себе. Может, это и есть именно ваш ресурс. Есть много людей, которые с благодарностью примут вашу поддержку.

Воспользуйтесь замедлением. Вы могли долго ждать "тот самый момент". Так может, это он? Может, вот оно время, когда вы можете остановиться и оглянуться вокруг? Воспользуйтесь этим временем. Завершите начатое, проведите инвентаризацию своей жизни. Наведите порядок в своей голове. Ту ли жизнь вы живете, о которой мечтали? Пересмотрите свои цели, подведите промежуточные итоги. Расставьте приоритеты. Начните с себя.

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