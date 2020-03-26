Недвижимость в ОРДЛО: Как переселенцам оформить наследство во время карантина

В Украине законодательством пока не предусмотрено автоматическое продление или приостановка срока обращения к нотариусу для принятия наследства внутренне перемещенными лицами (ВПЛ) или другими категориями лиц. Поэтому для того, чтобы не пропустить срок принятия наследства во время карантина переселенцам нужно обратиться к любому нотариусу на подконтрольной территории Украины. Прием граждан во время карантина разрешен в исключительных случаях, к числу которых относится принятие наследства в случае истечения 6-месячного срока. Об этом сегодня, 25 марта, сообщается на странице в Facebook «Юридического советника для переселенцев» («Юридичний порадник для переселенців»).

Так, к правозащитникам обратилась с вопросом переселенка из неподконтрольной Макеевки (Донецкая обл.), которая в течение 5 лет живет в Виннице.

«30 сентября 2019 года в Донецке умерла моя бабушка. Перед карантином я обратилась в суд, получила судебное решение и пошла с ним в ЗАГС, где мне выдали свидетельство о смерти бабушки, как и положено. Однако, нотариусу подать документы не успела, потому что ввели карантин. В конце марта истекает срок принятия наследства. Хотела узнать, есть ли какой-то способ, как сейчас мне законно оформить наследство? Или срок обращения к нотариусам автоматически будет продлен?», – спрашивает переселенка.

Как отмечают специалисты «Юридического советника», сейчас действующим законодательством не предусмотрено автоматическое продление или приостановка срока обращения к нотариусу для принятия наследства переселенцами или другими категориями лиц.

Вместе с тем, в законодательстве нет и прямого запрета выполнения нотариальных действий в период карантина, в том числе, и по оформлению наследства. Напротив, подачи заявления для открытия наследства в случае истечения 6-месячного срока отнесена к перечню вопросов, по которым нотариусами в исключительном порядке может проводиться прием граждан в период карантина.

Так, Министерство юстиции Украины в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 года № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса СOVID-19» рекомендовало** государственным и частным нотариусам ограничить прием граждан и совершать только неотложные нотариальные действия, соблюдая при этом рекомендации Министерства здравоохранения Украины и осуществляя все возможные профилактические меры.

В свою очередь, Нотариальной палатой Украины было рекомендовано проводить личный прием только при условии крайней необходимости, в частности, в случае необходимости открытия наследства, когда проходит 6-месячный срок, а также для того, чтобы обезопасить граждан от нарушений их прав в случае пропуска сроков.

Для того, чтобы переселенцу оформить наследство в период карантина сначала нужно подготовить пакет документов для открытия наследства. В зависимости от ситуации его состав может отличаться, однако обычно нотариусу должны быть предоставлены:

свидетельство о смерти наследодателя установленного образца (оригинал + копия);

паспорт наследника (заявителя);

правоустанавливающие документы на все наследуемое имущество (договоры дарения, купли-продажи, передачи жилья в собственность, техническая документация и т. д.);

завещание (если составлялось), если не составлялось: документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении/усыновлении, о браке и т.д.).

Затем необходимо определиться с нотариусом, который будет оформлять наследственное дело. На этом этапе следует учесть, что заявление подается по месту открытия наследства.

«Обратите внимание, что в случае, если место жительства или основная часть недвижимого имущества наследодателя (умершего) находится в населенном пункте, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют или осуществляют в полном объеме свои полномочия (см. Распоряжение Кабинета Министров Украины № 1085-р) или оккупированном Крыму, заявление о принятии наследства можно подать к любому нотариусу на подконтрольной правительству территории Украины. Это предусмотрено ст. 11 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины", ст. 9-1 Закона Украины "О временных мерах на период проведения антитеррористической операции"», – говорится в сообщении.

Кроме того, желательно предварительно позвонить нотариусу и договориться о дате и времени приема.

Также, следует обратить внимание, что днем принятия наследства будет считаться день подачи нотариусу заявления о принятии наследства с документами, указанными выше.

«В случае пропуска срока для принятия наследства, если не будет принято соответствующих изменений в законодательство, необходимо будет обратиться в суд с иском об установлении дополнительного срока для принятия наследства», – уточняется в сообщении.

Для удобства контакты зарегистрированных в Украине нотариусов можно найти по ссылке.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

**Письмо с рекомендациями Министерства юстиции Украины от 17 марта 2020 года № 1534/19.5/32-20.