Продукты подорожали: Механизма сдерживания цен давно уже нет

В условиях развертывания пандемии коронавируса и очередного мирового экономического кризиса в Украине традиционно вырос спрос населения на продовольствие. Причем – существенно. Впрочем, украинцы в этом оказались не оригинальны. Аналогичные процессы «сметания» продуктов питания с прилавков супермаркетов различной степени интенсивности можно наблюдать во многих странах мира. Причем, в некоторых из этих стран население в общем и целом куда благополучнее украинцев. Но, это им совершенно не мешает. Карантин…

В связи с наметившимися тенденциями, отечественные эксперты развернули полноценную дискуссию на тему: стоит ли запасаться продуктами питания и скупать доллар в сложившейся ситуации. И если с долларом ситуация пока ясна не до конца, то ответ в отношении продовольствия уже вполне очевиден.

Это – просто мародерство

Пару дней назад случилось сразу несколько знаковых событий в сфере продовольствия. Для начала в Антимонопольном комитете заявили, что с начала марта (т.е. за три с лишним недели) в некоторых регионах Украины розничные цены на некоторые виды базовых продуктов выросли просто неприличным образом.

«На сегодня в некоторых регионах мы видим, что цены на гречневую крупу выросли более чем на 50%, пшено – на 24%, сахар на 16%. Значительное повышение цен зафиксировано и на овощи: почти на 60% подорожал картофель, в некоторых сетях вдвое поднялись цены на лук и морковь», – заявили в Антимонопольном комитете.

Кстати, об Антимонопольном комитете. Уже после заявления к нему обратился мэр Киева Владимир Кличко с призывом… остановить мародеров. «Мы понимаем, какой ажиотаж происходит в нашем городе и в стране в связи с ограничительными мерами. Люди идут в супермаркеты, запасаются продуктами питания, а отдельные торговые сети пользуются этим для заработка. Местная власть не имеет возможности контролировать рыночные цены, поэтому, призываю Антимонопольный комитет вмешаться в ситуацию. А владельцев торговых сетей призываю – не поднимайте цены необоснованно, есть бизнес, а есть мародерство», – сказал он.

А за день до этого крупнейшая торговая сеть Украины – «АТБ» (около 1000 супермаркетов по всей Украине) – сообщила о повышении цен на так называемые социальные виды продовольствия. И не только на них. «Компания "АТБ-Маркет" вынуждена повысить цены на продукты питания и товары первой необходимости. Такая ситуация связана со стремительным ростом закупочных цен от поставщиков не только для торговой сети "АТБ", но и для всех операторов украинского рынка розничной торговли», – говорится в сообщении кампании.

По данным «АТБ», продукты так называемого «борщевого набора» (т.е. картофель, капуста, лук и морковь) вырастут в цене на 35-128%, а также гречка – на 51%, остальные крупы – на 11%, макаронные изделия – на 9,5%; сахар – на 8%; яйца – на 6% и мука – на 5%.

Дефицита не будет

В сообщении «АТБ» особо подчеркивается, что «рост стоимости товаров у оптовых поставщиков произошел из-за закрытия границ Украины с другими странами», однако «дефицита товаров покупатели не ощутят.

«В целом могу заверить, что ситуация в стране с продовольственным обеспечением стабильна с тенденцией к восполнению тех пустых полок, которые сформировались за несколько дней повышенного спроса. Мы восстановили на складах все свои товарные запасы, увеличив их практически в два раза», –заявил в этой связи генеральный директор корпорации «АТБ» Сергей Марков.

По поводу возможного дефицита продовольствия с мнением ритейлеров согласились и многие эксперты. Однако, с некоторыми оговорками. Эти оговорки касались продуктов питания, которые Украина завозит из-за рубежа.

«Тут можно обратить внимание на некоторые овощи и фрукты, мясо и рыбу, а также сливочное масло. Эти группы товаров входят в потребительскую корзину населения, их импортируют, и долгосрочных запасов этих продуктов в стране нет. Поэтому, весьма вероятно, что цены на эти продукты вырастут. Спекулянты всегда быстро реагируют на повышенный спрос населения и пытаются заработать в период ажиотажа. О том, чтобы населению из-за этого совсем не делать запасы, речи нет. Но наиболее правильной будет тактика умеренного накопления продуктов питания. К примеру, одномоментная закупка всех продуктов на неделю еще и сокращает количество контактов с другими покупателями в магазинах», – сообщил аналитик Центра биржевых технологий Максим Орыщак.

Впрочем, он сразу отметил, что существенный рост спроса на продукты в Украине маловероятен просто потому, что у подавляющего большинства украинцев банально нет лишних денег на формирование долгосрочных запасов продовольствия.

«Люди живут от зарплаты до зарплаты. Поэтому, украинцы, скорее, перейдут на модель более умеренного потребления пищи, пересмотрев свои рационы в меньшую сторону, нежели побегут за продуктами немедленно. Поэтому дефицита не будет. На полках в магазинах еды по-прежнему достаточно. Но ждем (дальнейший) рост цен», – добавил он.

Цены – специальные, антивирусные

В принципе, продуктов в украинских супермаркетах пока действительно достаточно, несмотря на ощутимо возросший спрос населения. В том числе и импортных. Секрет здесь простой. Как сообщила Государственная таможенная служба Украины, только с 1 по 17 марта нынешнего года в Украину из-за рубежа было ввезено продовольствия на 40 тыс. т больше, чем за тот же период прошлого года.

Примечательно, что разница в количестве завезенных продуктов по некоторым позициям просто разительная. Так, к примеру:

сыров и яиц в этот период завезли на 312% больше, чем год назад;

молока – на 163%;

овощей – на 138%;

муки и кондитерских изделий – на 83%;

рыбы – на 73% и т.д.

Не удивительно, что в Украине нет дефицита продуктов. Однако, учитывая, что все это продовольственное изобилие было куплено за валюту, не удивительно и другое. В условиях роста курса доллара – растут и цены на импортную еду.

В этом смысле большинство украинцев усиленно закупались продовольствием и создавали себе запасы, скорее не из-за опасения тотального дефицита продуктов, а стремясь сэкономить некоторое количество денег, закупившись по максимуму возможного еще по старым, низким ценам. Учитывая весьма ограниченный финансовый запас очень многих украинских семей, такое стремление сберечь ресурсы выглядит вполне оправданно.

Многие попытались сочетать, так сказать, «приятное с полезным» и создать себе некоторый запас противовирусных продуктов. Имеется в виду лук и чеснок. И поскольку такая хорошая идея пришла в голову сразу большому количеству украинцев, цены и на лук, и на чеснок «обрадовались» от души.

Как сообщил «Украинский проект бизнес-развития плодоовощеводства», лишь за несколько последних дней цены на лук удвоились, а на чеснок выросли на 25%. Ценовой рекорд лука объясняется и его относительной дешевизной (около 12 грн. за кг), и тем, что хорошего лука в Украине практически нет. С начала нынешнего года Украина продала большие партии лука в Румынию и Молдову, а также в страны Ближнего Востока. Там местное население также пыталось использовать его в превентивных целях против коронавируса.

Кстати, кроме лука и чеснока, бодро дорожает и мед, а также сопутствующие ему продукты, которые можно использовать против вирусов. К примеру, прополис также уже подорожал вдвое и останавливаться, похоже не склонен.

Растут по причинам и без…

В общем и целом, можно констатировать, что проблемы дефицита продуктов питания в Украине нет. Во всяком случае, пока. Однако, проблема почти непрерывного роста цен на многие продукты питания в Украине есть. В этой связи не сильно удивляет и заявление Антимонопольного комитета, и «крики отчаянья» мэров некоторых городов (не будем показывать пальцем).

Ключевым тут является простой вопрос: насколько продолжающийся рост цен на продукты является объективным процессом. И на сколько он искусственно создан. Вопрос не праздный, если вспомнить некоторые вещи.

Около месяца назад, когда в Украине тотальным карантином и чрезвычайной ситуацией еще и «не пахло», директор Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексей Дорошенко анонсировал рост цен на продукты питания в связи с аномально теплой зимой и возможными проблемами с грядущим урожаем. По его словам, украинцам стоило ждать роста цен на овощи – на 10%, на хлеб – на 8%, на молоко и молокопродукты – на 5% и на мясо – на 3%.

Еще интереснее выглядит официальная статистика роста цен на продукты за прошлый год. По данным Госстата Украины, в прошлом году все та же гречневая крупа подорожала более чем на… 70%. Причем, без всякого коронавируса. Картофель вырос в цене за прошлый год более чем на 69%. И также без всяких вирусов. Да что там гречка и картофель. Банальный ржаной хлеб подорожал почти на 14%.

Как повлиять на частника?

Также интересно, что по всей стране в связи с карантином должны быть закрыты все рынки, в том числе и продовольственные. На совещании президента Владимира Зеленского с губернаторами и мэрами по предотвращению распространения коронавируса, состоявшегося 22 марта, глава МВД Арсен Аваков привал региональные и местные власти все же «решить вопрос продовольственных рынков, которые несут серьезные риски распространения вируса». Ранее в министерстве экономического развития и торговли сообщили, что рынки от продовольственных до хозяйственных входят в список запрещенных видов деятельности на время карантина.

Призыв возымел действие и, к примеру, глава Донецкого областного лабораторного центра Минздрава Василий Гончаренко (по сути – главный санитарный врач региона) заявил, что с 25 марта в Донецкой области все же закроют все 73 рынка. По понятным причинам, такой шаг увеличит спрос населения на продукты в магазинах со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Параллельно власти в регионах пытаются не допустить роста цен. К примеру, в той же Донецкой облгосадминистрации еще 19 марта состоялось совещание с главами городов и районов по поводу ценообразования на продукты. Вернее, «о ценообразовании и законности возможного роста цен на наиболее распространенные продукты». «Роста цен не должно быть. Сам механизм влияния на частника, который закупает и на каком-то этапе хочет больше заработать денег, – это нужно проработать», – заявил по этому поводу глава Донецкой ОГА Павел Кириленко.

Что имеем – не храним, потерявши…

Интересно, что в Украине еще несколько лет назад существовал тот самый механизм сдерживания цен на продукты. Речь о государственном регулировании цен на социально значимые продукты питания.

По факту, в Украине тогда действовала схема, когда предельные уровни прибыли на оптовые цены на социально значимые продукты не могли превышать 15% от себестоимости, а на розничные цены – 10% от соответствующих оптовых цен.

К социально значимым продуктам питания относились: мука, хлеб, макаронные изделия, сахар, говядина, свинина, мясо птицы в тушках, вареные колбасные изделия, молоко жирностью 2,5%, сметана жирностью 20%, масло сливочное жирностью 72%, творог жирностью 9%, яйца куриные, масло подсолнечное и соль. Также сюда относились тот самый безудержно дорожающий картофель и крупы (в том числе и суперпопулярная – гречневая).

Этот механизм реально и существенно притормаживал рост цен на продовольствие. Однако, с июля 2017 года правительство отменило государственное регулирование цен на продукты. «Ожидается, что это решение упростит процедуру изменения цен в зависимости от ценовых колебаний рынка, что позволит производителям быстрее реагировать на изменения конъюнктуры», – пояснило тогда правительство. И добилось своего…

Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. И вообще, сначала развалить работающий механизм как бы за ненадобностью, а потом пытаться его снова придумать и создать, когда уже «подгорает», это так по-украински…