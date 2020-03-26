Начали скупать хомячков: В период карантина в зоомагазинах Донетчины изменился спрос (Фото, видео)

В период карантина и введения чрезвычайной ситуации в Донецкой области изменился покупательский спрос на товары зоомагазинов. Об этом «Донецким новостям» рассказали сотрудники зоомагазинов, в частности, Славянска.

В зоомагазине «Золотая рыбка», расположенном в центре города по улице Университетская, с введением карантина придерживаются требований санитарных норм. «Мы дезинфицируем помещение, постоянно окна стоят на проветривание. Соблюдаем правила доступа людей в магазин: один человек на 10 кв. м – т.е. в нашем случае – не больше 3-х посетителей в зале. Также просим покупателей соблюдать дистанцию. Люди реагирует по-разному и не все понимают, для чего нужно соблюдать санитарные нормы», – рассказывает продавец Елена.

Она отмечает, что паники нет, но спрос на корма для животных увеличился. «В основном, для котов, собак и рыбок. Берут с запасом. Если раньше покупали с небольшим расчетом, то сейчас все-таки с запасом. Объемы покупки увеличились где-то в полтора раза. Также активно берут наполнители для туалетов», – говорит продавец.

В связи с закрытием государственных границ начались проблемы с поставками зарубежных товаров. «Например, проблемы с некоторыми товарами, которые привозят из Европы. В частности, проблематично с туалетами, опилками для котов. Они пока есть, поставщики обещают, что подвезут еще. А с кормами пока все в порядке и на складах они еще в доступе. При этом есть проблемы с товарами компаний из Германии – "Трикси" для котов и "Тетра" для аквариумов», – отметила Елена.

В магазине оборудованы аквариумы и в наличии большой выбор рыбок. Также есть попугаи, хомяки и декоративные кролики.

«Рыбок меньше стали брать. До коронавируса их хорошо брали. На прошлой неделе все немножко поутихло. Сейчас в основном берут корм для уже приобретенных рыбок. А вот животных и птиц, несмотря на карантин, покупают. У нас покупали и волнистых попугаев, и кролика. Грызунов не брали. Кстати, одеждой и аксессуарами мало кто интересуется», – добавила Елена.

Владельцы зоомагазина «Хамелеон» по улице Шевченко в центре Славянска – супружеская пара врачей-ветеринаров Алена и Игорь Ругаль. В первые недели карантина местные власти запретили работу торговых точек по продаже товаров для животных. На этот период «Хамелион» перешел на онлайн-заказы и доставку товаров на дом. После отмены запрета Алена и Игорь открывают магазин сегодня, 26 марта.

«В связи с закрытием зоомагазина мы решили, что нужно как-то поддерживать наших покупателей и их домашних любимцев, поэтому организовали доставку на дом. В течение дня мы принимали заказы в телефонном режиме и на следующий день развозили во все районы Славянска. Доставляли вплоть до попугаев, хомячков, клеток для них – так родители пытаются "скрасить" карантин детей, исполняя их мечты. У кого много детей – берут каждому по хомячку. Все ждут нашего приезда, счастливы и благодарят, что есть доставка на дом», – рассказывает Алена.

По словам владельцев зоомагазина, в карантин основным спросом пользуется корм для животных: «Потому что все переживают, что будут проблемы с поставками импортных кормов. Но у нас есть корма для собак, котов, декоративных птиц, попугаев, грызунов, экзотических животных, рыб, рептилий. Это сухие, мокрые, заморозка и живые корма. Закупают много. А вот, к примеру, капли от блох и клещей берут меньше. В этой суматохе основной упор – на корма».

Специфика «Хамелеона» – корма для рептилий, ящериц, черепах. «В Славянске довольно-таки много владельцев ящериц – как агамы, хамелеоны, эублефары, а также черепах. Мы под заказ даже привозили варана. Покупают и декоративных насекомых, самый распространенный из них – мадагаскарский таракан, которых приобретают в качестве домашних любимцев», – говорит Игорь.

Алена и Игорь живые корма разводят сами, как и сами разводят ящериц. Поэтому цены на живой корм из-за карантина не изменились. А стоимость сухих кормов зависит от условий поставщиков.

Ветеринары отмечают, что резкая смена корма чревата последствиями. «У некоторых животных довольно-таки чувствительная система пищеварения, поэтому могут быть срывы. Это приведет к визиту к доктору. Поэтому не рекомендован переход с корма на корм, желательно кормить одним видом – как начали, так и продолжаем. Но в связи с карантином могут быть перебои с поставками. Тогда нужно переходить аккуратно, потихоньку. Сейчас запасы у нас есть, и поставщики привозят. Пока все нормально и цены на корма для собак и кошек вроде бы пока не поднимаются. Но ключевое слово – "пока"», – отмечает Игорь.

При магазине «Хамелеон» действует ветеринарная консультация. «Консультация бесплатная. Можно по телефону позвонить и проконсультироваться. Но вызова на дом нет», – поясняет Алена.

Продолжает работать магазин «Кот и пес», расположенный на цокольном этаже центрального универмага. «График работы не менялся. Единственное ограничение в работе – это нахождение людей в помещении, не более двух человек одновременно. И, конечно, держим дистанцию», – говорит продавец Ирина.

Здесь, как и везде, сейчас упор на корма. В основном – сухие для кошек и собак. Люди берут не много, но больше чем обычно. «Прям ажиотажа или паники не было, но берут про запас. Допустим, тот, кто брал килограмм, теперь берет два. Но чтобы мешками закупали – такого нет. Также берут наполнители для кошачьих лотков. Больше ничего такого. Хотя сейчас сезон клещей и блох, по идее, все должны обрабатывать животных, и что удивительно – этих препаратов берут гораздо меньше, чем обычно. Я так понимаю, что сейчас все больше сидят дома, никто не собирается особо куда-то выезжать, например, как раньше в тот же соседний Святогорск или куда-то еще. Сейчас прогулки в основном проходят возле дома. Поэтому все берут в основном еду. А одежда, игрушки и прочее – это отошло на второй план и не востребовано», – рассказывает продавец.

Многие владельцы домашних животных обеспокоены возможным отсутствием привычного корма. «Процесс перехода на другое питание у кошек проходит сложно. Например, наиболее проблематично перевести кошку с сухого корма или консервы на домашнюю пищу. Кошка в течение двух недель может устраивать бойкот, и как правило, люди сдаются быстрее. С собаками проще – их можно перевести на альтернативное питание за 3-5 дней, максимум – неделя. Но перевод должен быть не резкий, а постепенный», – говорит Ирина.

Во время карантина сложнее пропитаться и бездомным животным. Жильцы одной из многоэтажек по улице Торская оборудовали для дворовых котов на крыльце «столовую», где каждый по возможности подкармливает животных. «Повара» – в основном это люди пенсионного возраста. Коты сбегаются сюда «на перекус» практически со всей округи.

«Всем котам мы дали клички, жалеем, подкармливаем кто чем может. Женщина вон из соседнего дома за пенсию кормит котиков – варит большую кастрюлю каши. К нам за раз приходит от 9-ти до 12-ти животных. И так во многих домах. Всех своих стараемся стерилизовать, волонтеры оказывают поддержку. А вот с едой – помощь нужна. В этом нам никто не помогает. Сколько людей богатых в городе – хоть немножко бы помогали», – делиться жительница дома Любовь Вениаминовна.

Как сообщалось ранее, в Славянске с введением карантинных мероприятий была запрещена работа зоомагазинов, запрет был снят лишь 25 марта.