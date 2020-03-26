Патрули ОБСЕ не пропускают на неподконтрольный Донбасс, – оперативный отчет

25 марта члены незаконных вооруженных формирований вновь не пропустили патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в неподконтрольные правительству районы в Донецкой области, а позже еще одному патрулю СММ было также отказано в пропуске в неподконтрольные правительству районы в Луганской области. В обоих случаях пересечение осуществлялось по официальным дорожным коридорам. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 25 марта.

Около 09:50 на блокпосту в Еленовке (неподконтрольный правительству, 23 км к юго-западу от Донецка) 3 члена НВФ запретили патрулю СММ в составе 5 сотрудников на 2-х автомобилях, ехавших из Мариуполя (подконтрольный правительству, 102 км к югу от Донецка) проезд в неподконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что «пункт пропуска закрыт из-за карантина».

Примерно в то же самое время на блокпосту НВФ южнее моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) член НВФ не позволил пешему патрулю СММ в составе 3-х сотрудников, которые шли из подконтрольных правительству районов, пройти в неподконтрольные правительству районы, ссылаясь на «приказы от руководства».

«Эти недопуски Миссии на блокпостах вооруженных формирований во время попыток пересечения в неподконтрольные правительству районы начались 21 марта в Донецкой области и 23 марта в Луганской области. Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отмечается в отчете.

Напомним, украинская сторона официально проинформировала генерального секретаря ООН о том, что в ОРДЛО на востоке Украины запретили доступ наблюдателям СММ ОБСЕ под предлогом карантинных мероприятий.