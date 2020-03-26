RU
Все новости

В Краматорске все выявленные подозрения на коронавирус не подтвердились

26.03.20 08:23
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Краматорске все подозрения на COVID-19, обнаруженные на данное время, не подтвердились. 25 марта был получен отрицательный результат последнего, 8-го теста. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«По состоянию на 25 марта на 13:00 получен результат 8-го анализа. Он оказался отрицательным. Новых подозрений в настоящее время не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В Краматорском горсовете напомнили, что за весь период развития эпидемии в городе было обнаружено всего 8 подозрений, и за последние сутки их количество не увеличилось.

«Еще раз призываем всех граждан, которые недавно вернулись из-за границы из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, проявить ответственность и самоизолироваться на 2 недели», – подчеркивается в обращении к горожанам.

Напомним, в Донецкой области на 25 марта был 1 подтвержденный случай заболевания COVID-19 и 14 подозрений на коронавирусную инфекцию.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк