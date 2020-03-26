В Краматорске все выявленные подозрения на коронавирус не подтвердились

В Краматорске все подозрения на COVID-19, обнаруженные на данное время, не подтвердились. 25 марта был получен отрицательный результат последнего, 8-го теста. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского городского совета.

«По состоянию на 25 марта на 13:00 получен результат 8-го анализа. Он оказался отрицательным. Новых подозрений в настоящее время не зафиксировано», – говорится в сообщении.

В Краматорском горсовете напомнили, что за весь период развития эпидемии в городе было обнаружено всего 8 подозрений, и за последние сутки их количество не увеличилось.

«Еще раз призываем всех граждан, которые недавно вернулись из-за границы из стран, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, проявить ответственность и самоизолироваться на 2 недели», – подчеркивается в обращении к горожанам.

Напомним, в Донецкой области на 25 марта был 1 подтвержденный случай заболевания COVID-19 и 14 подозрений на коронавирусную инфекцию.