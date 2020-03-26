Полиция обеспечит принудительную госпитализацию людей с коронавирусом, – Аваков

В Украине объявлен режим чрезвычайной ситуации. 25 марта Кабмин также принял постановление, согласно которому полиция в случае необходимости обеспечит принудительную госпитализацию лиц с подтвержденным диагнозом заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«По решению санитарного врача, полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека, у которого поставлен диагноз инфицирования коронавирусом», – сообщил министр.

«Это не просто мера. Это мера, которую мы приняли исходя из того, что в последние дни было несколько случаев, когда человек, получив положительный анализ, убегал из больницы. Полицейские его пытались найти. Другие не хотели госпитализироваться. Это была та же проблема», – пояснил он.

Напомним, правительство ввело режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины на 30 дней – до 24 апреля 2020 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам МВД Украины