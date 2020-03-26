Украинская армия получила новую партию танков (Фото)

«Львовский бронетанковый завод» передал Вооруженным силам Украины новую партию танков. На передовую отправятся 6 танков Т-64, сообщает пресс-служба «Укроборонпрома».

Директор завода Виктор Андрощук отметил, что сотрудники предприятия работали в условиях карантина.

«Нами были осуществлены все необходимые меры по недопущению распространения коронаровируса на ЛБТЗ. В частности, из более чем 700 работников предприятия большая часть отправлена на простой, часть сотрудников работает дома дистанционно, если это позволяет выполнять их должностные обязанности. Но для того, чтобы вовремя выполнить государственный оборонный заказ, почти треть работников (в основном, рабочих специальностей) выходит на работу. У нас достаточно помещений, поэтому скоплений работников нет. Медиками на проходной проводится температурный скрининг и только если работники чувствуют себя полностью здоровыми – они пересекают контрольно-пропускной пункт предприятия», – сказал Андрощук.

Фото: пресс-служба «Укроборонпрома»

В целом в «Укроборонпроме» отмечают, что в начале 2020 года все предприятия бронетанкового дивизиона концерна демонстрируют постепенный рост производства по различным видам продукции и услуг, несмотря на национальный карантин и переход на частичный режим работы.

«Мы видим положительную динамику по состоянию на конец марта: предприятия бронетанкового дивизиона увеличили производство более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года», – сказал заместитель гендиректора «Укроборонпрома» по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике Игорь Фоменко.