Режим ЧС: На Луганщине создадут карантинные посты и развернут мобильные госпитали

В Луганской области с 25 марта текущего года распоряжением председателя областной государственной администрации – руководителя областной военно-гражданской администрации установлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) регионального уровня. Об этом сообщает пресс-служба Луганской ОГА.

Как отмечается в сообщении, соответствующее решение было принято Региональной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством главы области Сергея Гайдая.

Для оперативного реагирования на развитие ситуации с коронавирусом в области создан Штаб по ликвидации ЧС, который возглавил начальник управления по вопросам гражданской защиты Луганской ОГА Владимир Мирошниченко.

«По поручению Сергея Гайдая, члены штаба обследуют Ледовый дворец и помещения теннисных кортов в Северодонецке на предмет возможности развертывания дополнительных помещений для обсервации или мобильных госпиталей. Комиссия также рассмотрела вопрос создания так называемых карантинных постов на всех 8-ми блокпостах на территории области», – говорится в сообщении.

В облгосадминистрации также отметили, что на Луганщину готовы приехать 36 медработников из других регионов, чтобы оказывать помощь пациентам инфекционных отделений. Их разместят в гостинице в Рубежном.

Напомним, по состоянию на 25 марта, в Луганской области был лабораторно подтвержден 1 случай заболевания коронавирусной инфекцией.