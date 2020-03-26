У заболевшего коронавирусом динамика положительная, – глава Луганской ОГА

В Луганской области у первого пациента с подтвержденным диагнозом заболевания COVID-19 наблюдается положительная динамика. Еще 27 человек из числа тех, кто недавно вернулись из-за границы, находятся на самоизоляции и в обсервации. Об этом сообщил председатель Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, передает пресс-служба Луганской ОГА.

«К сожалению, мы официально получили подтверждение первого случая положительного теста на коронавирус в нашей области. Человек находится в изолированном боксе инфекционного отделения в Рубежном. Сейчас пик болезни у него уже прошел. Врачи говорят о положительной динамике, температура тела больного стабилизировалась», – сообщил Сергей Гайдай.

Он отметил, что первый заболевший коронавирусом несколько дней назад общался с человеком, вернувшимся из-за рубежа. Контактные лица устанавливаются.

Глава ОГА также добавил, что в данное время из других стран в Луганскую область прибыли 32 человека. Из них 1 направлен на обследование в больницу, 22 – находятся на самоизоляции, 5 – на обсервации.

Гайдай сообщил, что с 24 марта опорные больницы области начали получать на свои счета денежную помощь от меценатов. В данный момент перечислено 1,96 млн грн.

Кроме того, начиная со следующего вторника, в области заработает лаборатория, где будут проводиться анализы тестов на коронавирус. Соответственно, материалы уже не будут отправлять в Киев, и результаты исследований будут известны значительно быстрее.

Напомним, в Луганской области 25 марта первый случай заражения новым коронавирусом подтвердили у Александра Романовского, общественного деятеля и бизнесмена из Рубежного, который является председателем Луганского областного отделения партии «Батькивщина».